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Régions

ثلاثة قتلى وثمانية جرحى في حادث مرور بالطريق الرابطة بين مدينتي بوسالم وجندوبة

Lundi 30 Janvier 2017
بــاب نــات - توفي ثلاثة أشخاص وجرح ثمانية آخرون، حالة احدهم خطيرة، في حادث مرور جد صباح اليوم الاثنين في إحدى منعرجات الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين مدينتي بوسالم وجندوبة.

واوضح مصدر طبي ان "القتلى الثلاثة هم خميس البدروني (طبيب صحة عمومية بالمستشفى الجهوي بجندوبة) واحمد الطالبي (إطار شبه طبي) ونور الدين الغزواني (سائق بذات المستشفى)"، واضاف ان "حالة ابنة الطبيب وهي فتاة صغيرة خطيرة".
وحسب مصدر امني فان الحادث ناجم عن "مجاوزة ممنوعة حدثت في المنعرج الوحيد الكائن بين قريتي العزيمة من معتمدية جندوبة وقرية الطراخنة التابعة لمعتمدية بوسالم"، وان المجاوزة نتج عنها "تصادم سياريتن عائليتين ووفاة ثلاثة أشخاص على عين المكان فيما يخضع ثمانية آخرون للاسعافات الطبية".

من جهة أخرى أفاد شهود عيان من مستعملي الطريق الوطنية ان "المنعرج الذي جد فيه الحادث يصنف من بين المنعرجات الخطيرة، وذلك بالنظر الى عدد الحوادث التي حصلت فيه والناجمة في جزء منها على عدم خضوع الأشجار الثابتة على حافتي الطريق إلى عملية التقليم" معتبرين ان "امتداد أغصان تلك الأشجار اثر على حجب الرؤية في الاتجاهين" وهو ما يستدعي في نظرهم "الإسراع في تقليمها وتهيئة المنعرج حتى يكون اكثر وضوحا".



Publié le:2017-01-30 14:43:06

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Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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