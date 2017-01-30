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Economie

الأولياء والتلاميذ يشتكون من تردي أسطول النقل المدرسي ببن عروس

Lundi 30 Janvier 2017
بــاب نــات - اشتكى عدد من الأولياء والتلاميذ من تردي اسطول النقل المدرسي ببن عروس وذلك على اثر تعرض حافلة تقل تلاميذا إلى حادث انزلاق صباح اليوم الاثنين بمنطقة جبل الرصاص من معتمدية مرناق مما أدى إلى وفاة تلميذة وجرح العشرات.
وقال التلميذ أمين الفرشيشي الذي كان على متن الحافلة، إن الحافلة التي تؤمن نقل التلاميذ من منطقة البكباكة وصولا إلى معهد مرناق "قديمة وسبق أن تعطلت عدة مرات"، موضحا أن "سبب الحادث هو انفلاق الإطار المطاطي مما نجم عنه وفاة التلميذة رحمة النوالي وإصابة عدد من التلاميذ".
عزالدين الحزامي، والد إحدى التلميذات التي تعرضت إلى إصابة طفيفة على مستوى اليد، قال إن "الأسطول المسخر لنقل التلاميذ من المناطق الريفية إلى المدارس الإعدادية والمعاهد بجهة مرناق متقادم ولايستجيب لحاجيات أبناء هذه المناطق في نقل سليم وقادر على استيعاب أعداد التلاميذ، حيث تحمل هذه الحافلات أكثر من طاقتها القصوى المسموح بها".

من جهته، بين كريم مرعي التلميذ بالسنة الرابعة اقتصاد بمعهد أبو القاسم الشابي أن التلاميذ "عبروا في عديد المرات عن استيائهم من حالة الأسطول المسخر لنقل التلاميذ بالجهة وطالبوا بتغيير الحافلة التي تقلهم والتي تعطلت عديد المرات إلا أن الوضعية بقيت على حالها" على حد تعبيره .

وطالب عبد الكريم العبدولي أستاذ بمعهد بمرناق وزارة النقل "بإيجاد حل لوضعية النقل المدرسي للتلاميذ بهذه الجهة امام الاكتظاظ الحاصل على هذه الخطوط وتدني حالة الأسطول مما انجر عنه في كثير من المرات تأخر التلاميذ في الالتحاق بمدارسهم في الوقت المحدد".


وقالت النائبة بمجلس نواب الشعب عن الجهة هالة الحامي لمراسل (وات) أنها ستدعو اللجنة الجهوية للنقل إلى اجتماع عاجل "لتدارس وضعية النقل المدرسي بالجهة بعد تكرر شكاوى المواطنين من الحالة التي وصفتها بالمزرية للأسطول المسخر لنقل التلاميذ وتكرر الاعطاب به".


Publié le:2017-01-30 13:49:27

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1 de 1 commentaires pour l'article 137639

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Lundi 30 Janvier 2017 à 14h 22m |           
الله يرحمها ويرزق أهلها الصبر. بودنا لفتة كريمة من وزارة النقل لمعهد المغيرة الذي تنقصه وسائل النقل



Babnet Tunisie Special CAN 2017
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  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
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Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
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