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Régions

مجموعة إرهابية تقتحم 4 منازل في منطقة ''عين زيان'' في سبيبة من ولاية القصرين وتستولي على مؤونة وأغطية

Lundi 30 Janvier 2017
بــاب نــات - اقتحمت حوالي الساعة السادسة والنصف مساء أمس الاحد مجموعة إرهابية يفوق عددها العشرين شخصا أربعة منازل لا تفصلها سوى بضعة أمتار عن جبل مغيلة من ناحية منطقة "عين زيان" في معتمدية سبيبة من ولاية القصرين وقامت بالاستيلاء على مواد غذائية وأغطية ثم لاذت بالفرار باتجاه المرتفع المذكور وفق تصريحات متطابقة اليوم لمتساكني المنطقة وشهود عيان وعدد من سكان المنازل المقتحمة .

وأكدت ذات المصادر لمراسلة (وات) أن هذه الحادثة ليست الأولى والأخيرة من نوعها وأن الوحدات الامنية والعسكرية تحوّلت على عين المكان بمجرد إعلامها بالحادثة وقامت بمشيط المنطقة لتتبع خطى الارهابين ، مشيرين بالمناسبة الى أن المؤسستين الأمنية والعسكرية غير مقصّرتين في واجبهما تجاه متساكني المناطق المحاذية للجبال المعلنة مناطق عسكرية مغلقة، غير أن وضعية المتساكنين تتطلب برنامجا وطنيا استثنائيا وفق تصورهم .
ووجه بالمناسبة متساكنو منطقة "عين زيان " وعدد من المناطق المتاخمة لها نداء استغاثة الى رئاسة الحكومة لايجاد الحلول الضرورية لحمايتهم من شبح الإرهاب وحماية أرزاقهم من سطو الارهابيين الذين أتوا على الأخضر واليابس (مأكلهم وملبسهم وأغنامهم ودوابهم ) ولم يتركوا لهم شيئا وفق تصريحهم .



Publié le:2017-01-30 13:46:02

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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
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