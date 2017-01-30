تطورات الأوضاع في ليبيا محور لقاء خميس الجهيناوي بفائز السراج

وقدم الجهيناوي خلال اللقاء "بسطة حول أهم عناصر المبادرة التونسية والمراحل التي تم الإتفاق بشأنها مع كل من الجزائر ومصر، من أجل الشروع في تنفيذها".
أما السراج فقد "ثمن الجهود التي تبذلها تونس لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء الليبيين، مؤكدا دعم حكومة الوفاق الوطني للمبادرة التونسية وللمساعي التي ما فتئت تبذلها تونس للدفع باتجاه تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية"، وفق بلاغ للخارجية.
كما عبر عن "أمله في أن تفضي هذه الجهود إلى التعجيل بإيجاد حل يرضي جميع الأطراف الليبية ويساعد على تجاوز الأزمة التي يمر بها بلده".
يذكر أن لقاء وزير الشؤون الخارجية برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، كانت على هامش المشاركة في أشغال القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية الليبي، محمد بن طاهر سيالة.
Publié le:2017-01-30 13:31:28
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
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