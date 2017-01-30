تطورات الأوضاع في ليبيا محور لقاء خميس الجهيناوي بفائز السراج

Lundi 30 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-30 13:31:28

- مثلت "تطورات الأوضاع في ليبيا والمساعي التي تقوم بها تونس لحث الليبيين على انتهاج الحوار والتوصل إلى حل توافقي للأزمة في بلادهم، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية، محور لقاء وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، أمس الأحد بأديس أبابا العاصمة الأثيوبية، برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج.وقدم الجهيناوي خلال اللقاء "بسطة حول أهم عناصر المبادرة التونسية والمراحل التي تم الإتفاق بشأنها مع كل من الجزائر ومصر، من أجل الشروع في تنفيذها".أما السراج فقد "ثمن الجهود التي تبذلها تونس لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء الليبيين، مؤكدا دعم حكومة الوفاق الوطني للمبادرة التونسية وللمساعي التي ما فتئت تبذلها تونس للدفع باتجاه تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية"، وفق بلاغ للخارجية.كما عبر عن "أمله في أن تفضي هذه الجهود إلى التعجيل بإيجاد حل يرضي جميع الأطراف الليبية ويساعد على تجاوز الأزمة التي يمر بها بلده".يذكر أن لقاء وزير الشؤون الخارجية برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، كانت على هامش المشاركة في أشغال القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية الليبي، محمد بن طاهر سيالة.