الاعلان عن اول مسابقة خاصة بالعلامات التجارية بتونس

Lundi 30 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-30 13:20:34

- تم اليوم بتونس، الاعلان عن الدورة الاولى للمسابقة الخاصة بالعلامات التجارية بتونس (تونيسيا براند اوارد تي بي اي) والتي ستتوج باسناد "جائزة السنة للعلامات التجارية الاولى" وسيتم تسليمها يوم 8 افريل القادم.وبين منسق المسابقة كريم الخبثاني، خلال ندوة صحفية انعقدت الاثنين بالعاصمة، ان المسابقة، التي تنتظم لاول مرة في تونس، ترمي الى دعم العلامات التجارية التونسية في التظاهرات العالمية والارتقاء بالمؤسسات الوطنية الى مستوى دولي وتثمين عملها وتوفير مجال منافسة اكبر بين العلامات التجارية في السوق ورفع مستواها في الترتيب.وقال الخبثاني ان هذه المبادرة، التي تنتظم في اطار شراكة بين القطاعين الخاص والعام وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ومركز النهوض بالصادرات والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، ستكون مناسبة سنوية للمنافسة بين جميع العلامات التجارية المحلية والاجنبية الموجودة في السوق التونسية.من جهته قال المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نبيل بن بشير ان المعهد سيسهر على مراقبة هذه المناظرة لضمان الشفافية والمصداقية مؤكدا ان المعهد يقدم سنويا 9 الاف علامة.