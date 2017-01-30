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Sécurité

وزارة الداخلية تنشر حصيلة نشاط وحدات الحرس الوطني بكامل البلاد خلال الاسبوع الفارط

Lundi 30 Janvier 2017
بــاب نــات - تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من 22 الى 28 جانفي الجاري، من تحقيق إحباط 115 عملية تهريب، حيث قدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المحجوزة بـ 3 ملايين و526 ألف دينار.

وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه تم خلال الفترة ذاتها، إلقاء القبض على 1002 شخصا مفتش عنهم، وإيقاف عُنصرين تكفيريّين مفتش عنهما من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، الى جانب إيقاف 18 شخصا آخرين مشتبه في إنتمائهم إلى تنظيم إرهابي.
كما أكدت حجز 5 بنادق و38 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة، وإيقاف 4 أشخاص من ماسكي الأسلحة الناريّة بصورة غير قانونيّة، فضلا عن حجز كيلوغرام ونصف و106 قطعة مختلفة الأحجام من مخدّر القنب الهندي "زطلة" و625 قرصا مخدّرا.
وأفادت الوزارة كذلك، بأنه تم إحباط 5 عمليّات إجتياز الحدود البرّية خلسة، وإلقاء القبض على 18 مجتازا، وحجز 100 سيّارة وشاحنة مفتش عنها.



Publié le:2017-01-30 15:18:31

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




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