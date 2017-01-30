وزارة الداخلية تنشر حصيلة نشاط وحدات الحرس الوطني بكامل البلاد خلال الاسبوع الفارط

Lundi 30 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-30 15:18:31

- تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من 22 الى 28 جانفي الجاري، من تحقيق إحباط 115 عملية تهريب، حيث قدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المحجوزة بـ 3 ملايين و526 ألف دينار.وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه تم خلال الفترة ذاتها، إلقاء القبض على 1002 شخصا مفتش عنهم، وإيقاف عُنصرين تكفيريّين مفتش عنهما من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، الى جانب إيقاف 18 شخصا آخرين مشتبه في إنتمائهم إلى تنظيم إرهابي.كما أكدت حجز 5 بنادق و38 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة، وإيقاف 4 أشخاص من ماسكي الأسلحة الناريّة بصورة غير قانونيّة، فضلا عن حجز كيلوغرام ونصف و106 قطعة مختلفة الأحجام من مخدّر القنب الهندي "زطلة" و625 قرصا مخدّرا.وأفادت الوزارة كذلك، بأنه تم إحباط 5 عمليّات إجتياز الحدود البرّية خلسة، وإلقاء القبض على 18 مجتازا، وحجز 100 سيّارة وشاحنة مفتش عنها.