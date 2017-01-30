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Politique

وزير الخارجية يؤكد في أديس أبابا موقف تونس المساند للتوجه الإصلاحي داخل المنظمة الإفريقية

Lundi 30 Janvier 2017
بــاب نــات - عبر وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي خلال مشاركته يوم امس الاحد في اشغال اجتماع غير رسمي بأديس أبابا، للنظر في مشروع إصلاح منظمة الاتحاد الافريقي عن موقف تونس المساند للتوجه الإصلاحي داخل المنظمة الإفريقية بما من شانه أن يدعم دورها في تحقيق السلم والأمن والتنمية في القارة.

واشار بلاغ صادر اليوم الاثنين عن وزارة الشؤون الخارجية ان هذا الاجتماع يندرج في اطار اجتماعات الدورة العادية الثامنة والعشرين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقد بأديس أبابا يومي 30 و31 جانفي الجاري كما ذكر وزير الشؤون الخارجية الذي يمثل رئيس الجمهورية في هذه الدورة ،بالمقترحات التي قدمتها بلادنا سابقا بهدف إدخال الإصلاحات اللازمة على تسيير شؤون المنظمة ومؤسساتها المالية ، والتي تتعلق بمراجعة نصوصها القانونية وهيكلتها وقواعد تصرفها الإداري والمالي تلافيا للنقائص المسجلة خلال السنوات الأخيرة.
كما عبر وزير الخارجية عن استعداد بلادنا لمواصلة الإسهام في بلورة وتنفيذ هذا المشروع الإصلاحي في إطار العمل الإفريقي المشترك مشددا على ضرورة ترشيد طرق تسيير شؤون الاتحاد وعلى المواءمة بين الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها وبين الواقع الاقتصادي للدول الأعضاء وإمكانياتها.
وكان الجهيناوي قد شارك في جلسة العمل الصباحية التي جمعت بمقر الاتحاد، رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة الإفريقية بالأمين العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو قوتيراس وخصصت لمناقشة سبل دفع التعاون بين المنظمتين.



Publié le:2017-01-30 15:21:15

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Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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