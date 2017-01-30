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Partis

افاق تونس يستعد لعقد مؤتمره نهاية مارس 2017

Lundi 30 Janvier 2017
بــاب نــات - ينكب حزب افاق تونس على الاستعداد لعقد مؤتمره العادي نهاية شهر مارس 2017 ، حسب ما أفادت به عضوة المكتب السياسي بحزب افاق تونس ، والنائبة بمجلس نواب الشعب عن كتلة افاق، هاجر بن الشيخ أحمد.

وأوضحت بن الشيخ أحمد خلال تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أن هذا المؤتمر العادي للحزب سينعقد على مدى ثلاثة أيام، وسينتهي باعادة هيكلة الحزب عموما.
وقالت ان الحزب "سيصادق على لوائحه السياسية والاقتصادية والاجتماعية اضافة الى لائحة الحقوق والحريات خلال هذا المؤتمر المنتظر، لتحديد أولويات وتوجهاته في المرحلة المقبلة".
يذكر أن حزب افاق تونس، المشارك في الائتلاف الحاكم والمصادق على وثيقة قرطاج، كان عقد أمس الأحد مجلسه الوطني الذي نظر في عدد من المسائل، ومنها تحديد موعد مؤتمره الوطني .
و أبرز ياسين ابراهيم في تصريح صحفي على هامش عقد المجلس الوطني للحزب ، أن هذا المجلس ناقش المستجدات الوطنية والاستعدادات لمؤتمر الحزب الثاني وخاصة في ما يخص النظام الداخلي الذي من المقرر أن يصادق عليه المؤتمر المزمع تنظيمه خلال شهر مارس 2017 .




Publié le:2017-01-30 12:26:04

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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