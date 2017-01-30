حزب التيار الشعبي يؤكد دعمه لكل التحركات الاجتماعية وفي طليعتها تحركات المفروزين أمنيا

وطالب، الحزب، في بيان له، الاثنين، "الحكومة بإنتداب قائمة المفروزين أمنيا من أبناء الإتحاد العام لطلبة تونس" داعيا الى ضرورة "التدخل الحكومي الفوري للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية (كهرباء،ماء،خضر... ) والتصدي للسماسرة والمضاربين".
ودعا، في ذات البيان، الى "عقد مجلس وزاري للنظر في مطالب أهالي المكناسي بخصوص تشغيل الشباب والنظر في وضعية منجم الفسفاط والأراضي الاشتراكية وعمال الحضائر".
كما، أكد، على ضرورة "إيقاف الملاحقات الأمنية في حق المحتجين السلميين في أكثر من جهة في البلاد" معتبرا "تسميات المعتمدين الاخيرة تكريس للمحاصصة الحزبية بما لا يتماشى مع مبادئ حياد الادارة ومعيار الكفاءة.
" امل.
Publié le:2017-01-30 15:04:34
Par:sarih (Tunisia )
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