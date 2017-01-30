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Partis

حزب التيار الشعبي يؤكد دعمه لكل التحركات الاجتماعية وفي طليعتها تحركات المفروزين أمنيا

Lundi 30 Janvier 2017
بــاب نــات - أكد، حزب التيار الشعبي، دعمه لكل التحركات الاجتماعية التي تعيش على وقعها أغلب المناطق وفي طليعتها إضراب الجوع وتحركات المفروزين أمنيا.

وطالب، الحزب، في بيان له، الاثنين، "الحكومة بإنتداب قائمة المفروزين أمنيا من أبناء الإتحاد العام لطلبة تونس" داعيا الى ضرورة "التدخل الحكومي الفوري للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية (كهرباء،ماء،خضر... ) والتصدي للسماسرة والمضاربين".
ودعا، في ذات البيان، الى "عقد مجلس وزاري للنظر في مطالب أهالي المكناسي بخصوص تشغيل الشباب والنظر في وضعية منجم الفسفاط والأراضي الاشتراكية وعمال الحضائر".
كما، أكد، على ضرورة "إيقاف الملاحقات الأمنية في حق المحتجين السلميين في أكثر من جهة في البلاد" معتبرا "تسميات المعتمدين الاخيرة تكريس للمحاصصة الحزبية بما لا يتماشى مع مبادئ حياد الادارة ومعيار الكفاءة.
" امل.





Publié le:2017-01-30 15:04:34

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
- * - * -




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