L'ambassadrice du Canada en Tunisie : Les musulmans canadiens sont une composante importante de la diversité du Canada

Lundi 30 Janvier 2017



Communiqu de Presse -





Publi le:2017-01-30 12:17:30

Suite lattentat perptr dimanche soir au Centre culturel islamique de Qubec, lambassadeur du Canada Carol McQueen et toute son quipe condamnent cet attentat odieux et prsentent leurs sincres condolances aux victimes ainsi qu leurs proches et familles. Nous soutenons toutes et tous la tolrance religieuse, une valeur qui a fait du Canada une inspiration pour le monde et qui perdurera longtemps. Les musulmans canadiens sont une composante importante de la diversit du Canada. Nos penses et nos prires sont avec les familles et les proches de ce ceux qui ont t tus et nous souhaitons bon rtablissement aux nombreux blesss. Toute lquipe de lambassade a observ une minute de silence et le drapeau a t mis en berne.Suite cet attentat, le premier ministre Justin Trudeau a fait la dclaration suivante: Cest avec un sentiment de choc, de tristesse et de colre que jai appris quune fusillade tragique et mortelle avait eu lieu ce soir, au Centre culturel islamique de Qubec, situ Ste-Foy, en banlieue de la ville de Qubec.Nous condamnons cet attentat terroriste dirig contre des musulmans se trouvant dans un lieu de culte et de refuge.Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi offrons nos plus sincres condolances la famille et aux amis des personnes dcdes, et nous souhaitons un prompt rtablissement ceux qui ont t blesss.Pendant que les autorits poursuivent leur enqute et que les dtails continuent dtre confirms, il est dchirant de voir quun tel geste de violence insense ait t commis. La diversit est notre force et, en tant que Canadiens, la tolrance religieuse est une valeur qui nous est chre.Les musulmans canadiens constituent un lment important de notre tissu national, et des gestes insenss comme celui-l nont pas leur place dans nos communauts, nos villes et notre pays. Les organismes canadiens chargs de lapplication de la loi protgeront les droits de tous les Canadiens et feront tout pour apprhender les auteurs de cet acte et de tous les actes dintolrance.Ce soir, nous pleurons la perte des victimes avec les gens de Ste-Foy et tous les Canadiens.