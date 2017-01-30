تراجع ''توننداكس'' بداية حصة الاثنين

Lundi 30 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-30 11:26:13

- افتتحت بورصة تونس معاملاتها في حصة الاثنين، في المنطقة الحمراء بعد أن سجل المؤشر المرجعي "توننداكس" تراجعا بنسبة 40ر0 بالمائة ليصل إلى 07ر5518 نقطة، بحجم معاملات في حدود 111 الف دينار.وفي ما يتعلق باداء الاسهم فقد تصدرت قائمة الارتفاعات، أسهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بنسبة 97ر2 بالمائة (4.85 د) تلتها كل من الكتروستار بنسبة 74ر2 بالمائة (99ر2 د) والشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية بنسبة 51ر2 بالمائة (45ر2 د).أما الانخفاضات، فقد شملت بالخصوص، اسهم الشركة العقارية وللمساهمات التي سجلت أعلى نسبة تراجع بنسبة 35ر3 بالمائة (27ر40 د) تليها الشركة التونسية لمقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 79ر2 بالمائة (99ر2 د) والبنك التونسي بنسبة 75ر1 بالمائة (86ر7 د).