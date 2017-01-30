اصابة 60 تلميذا بجروح خفيفة في حادث انزلاق حافلة بجبل الرصاص بمرناق

Lundi 30 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-30 10:06:39

- جدّ صباح الاثنين على الساعة الثامنة، حادث مرور تمثّل في إنزلاق حافلة للتلاميذ وإصطدامها بأسوار إحدى الضيعات الكائنة بمنطقة جبل الرّصاص بمرناق وكانت تقلّ حوالي تلاميذة باتجاه المدرسة الإعداديّة بمرناق ممّا إنجرّ عنه إصابة عدد من التلاميذ بإصابات متفاوتة الخطورة. حسب ما اعلنت عنه وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية.وقد تسبب الحادث في اصابة 60 تلميذا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقل اثنين منهم الى احد المستشفيات القريبة من المنطقة حسب حصيلة اولية اعلن عنها مدير الاتصال في شركة نقل تونس في تصريح ل(وات).وقال الشملي ان الحادث تمثّل في إنزلاق حافلة عادية (غير مزدوجة) تابعة لشركة نقل تونس خاصة بنقل التلاميذ بين منطقة مرغنة في اتجاه المدرسة الاعدادية بمرناق على مستوى تقاطع المحاذي لمعمل الاسمنت بمنطقة جبل الرصاص مما ادى الى ارتطامها باكوام من الاتربة الموجودة في المكان وانجر عن ذلك ارتجاج داخل الحافلة.