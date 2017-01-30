اصابة 60 تلميذا بجروح خفيفة في حادث انزلاق حافلة بجبل الرصاص بمرناق

وقد تسبب الحادث في اصابة 60 تلميذا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقل اثنين منهم الى احد المستشفيات القريبة من المنطقة حسب حصيلة اولية اعلن عنها مدير الاتصال في شركة نقل تونس في تصريح ل(وات).
وقال الشملي ان الحادث تمثّل في إنزلاق حافلة عادية (غير مزدوجة) تابعة لشركة نقل تونس خاصة بنقل التلاميذ بين منطقة مرغنة في اتجاه المدرسة الاعدادية بمرناق على مستوى تقاطع المحاذي لمعمل الاسمنت بمنطقة جبل الرصاص مما ادى الى ارتطامها باكوام من الاتربة الموجودة في المكان وانجر عن ذلك ارتجاج داخل الحافلة.
Publié le:2017-01-30 10:06:39
Par:Nouri (Switzerland )
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