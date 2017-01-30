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Régions

اصابة 60 تلميذا بجروح خفيفة في حادث انزلاق حافلة بجبل الرصاص بمرناق

Lundi 30 Janvier 2017
بــاب نــات - جدّ صباح الاثنين على الساعة الثامنة، حادث مرور تمثّل في إنزلاق حافلة للتلاميذ وإصطدامها بأسوار إحدى الضيعات الكائنة بمنطقة جبل الرّصاص بمرناق وكانت تقلّ حوالي تلاميذة باتجاه المدرسة الإعداديّة بمرناق ممّا إنجرّ عنه إصابة عدد من التلاميذ بإصابات متفاوتة الخطورة. حسب ما اعلنت عنه وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية.

وقد تسبب الحادث في اصابة 60 تلميذا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقل اثنين منهم الى احد المستشفيات القريبة من المنطقة حسب حصيلة اولية اعلن عنها مدير الاتصال في شركة نقل تونس في تصريح ل(وات).
وقال الشملي ان الحادث تمثّل في إنزلاق حافلة عادية (غير مزدوجة) تابعة لشركة نقل تونس خاصة بنقل التلاميذ بين منطقة مرغنة في اتجاه المدرسة الاعدادية بمرناق على مستوى تقاطع المحاذي لمعمل الاسمنت بمنطقة جبل الرصاص مما ادى الى ارتطامها باكوام من الاتربة الموجودة في المكان وانجر عن ذلك ارتجاج داخل الحافلة.




Publié le:2017-01-30 10:06:39

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
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Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
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