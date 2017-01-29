راس جدير: الأمن يدعو إلى عدم التوجه إلى ليبيا بسبب توترالوضع الامني

Dimanche 29 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-29 19:30:55

- تعطلت من جديد اليوم حركة العبور بالمعبر الحدودي راس جدير ببنقردان مع بروز بعض الإشكاليات لدى الجمارك بزوارة بالحانب الليبي من هذا المنفذ الحدودي البري حسب اذاعة تطاوين.