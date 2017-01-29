Publié le:2017-01-29 19:30:55
راس جدير: الأمن يدعو إلى عدم التوجه إلى ليبيا بسبب توترالوضع الامني
Dimanche 29 Janvier 2017
بــاب نــات - تعطلت من جديد اليوم حركة العبور بالمعبر الحدودي راس جدير ببنقردان مع بروز بعض الإشكاليات لدى الجمارك بزوارة بالحانب الليبي من هذا المنفذ الحدودي البري حسب اذاعة تطاوين.
Publié le:2017-01-29 19:30:55
Publié le:2017-01-29 19:30:55
cadre-8852bebc3db10e69e698666dccbaa02d-2017-01-29 19:30:55
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|7
|3
|2
|2
|0
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|-2
|Quarts de Finale
|Burkina Faso
|-
|Tunisie
|Sénégal
|-
|Cameroun
|RD Congo
|-
|Ghana
|Egypte
|-
|Maroc
|Demi Finale
|Burkina Faso
|-
|-
|Cameroun
|-
|Ghana
|Finale
|-
|*
|-
|*
|-
En continu
- Hier 23:29 كندا ترحب بالمهاجرين ردا على الحظر الأمريكي
- Hier 21:56 علاقة الطبوبي بالنهضة و حقيقة الهواجس ..
- Hier 17:27 محسن مرزوق: تعيين المعتمدين تم على أساس المح
- Hier 16:01 وزير الخارجية يترأس بأديس أبابا الوفد التونس
- Hier 15:08 البرلمان يعقد جلستين عامتين يومي الثلاثاء و
- Hier 13:41 تأجيل توقيع الوثيقة التأسيسية النهائية لجبهة
- Hier 13:14 أستاذ في الجامعة المصرية: ترامب رسول من الله
- Hier 12:38 المنظمة التونسية للامن والمواطن تطالب السلط
- Hier 12:20 كان 1998: حوار بين المنتخب التونسي و نظير
- Hier 11:53 موقع ''فيفا كوم'' يصنف بن عمر والسليطي ضمن ا
- Hier 11:45 كاس امم افريقيا 2017 - اصداء من ليبروفيل
- Hier 11:43 احالة التقرير النهائي المتعلق بالمفروزين امن
- Hier 11:41 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 11:37 الاحد اول ايام شهر جمادى الاولى 1438 هجري
- Hier 10:30 الغنوشي: الاسلام الديمقراطي هو وصف للتمييز و
- Hier 09:45 Front page des journaux de Tunisie
- Hier 23:20 لعريض: مقترح مشاركة القوات الحاملة للسلاح في
- Hier 23:12 هذه كـــــــــرطوشة الشابي الاخيرة ..
- Hier 23:06 AFH :انطلاق تهيئة 2300 هك بولايتي بنعروس وزغ
Indicateurs Banque Centrale
Tunis
Où nous suivre
(213598) الإعلامية التي أسقطت لطفي العماري
(159966) حافظ قائد السبسي في مشهد مخزي .
(142518) والدة الطفل ربيع: منير بن صالحة ا
(126053) صحفية قناة ''العربي اليوم'' تحرج م
(116087) سمير الوافي يتحول الى ''حزاز'' وسط
(110313) اليوم تقام بالعاصمة جنازة الضحيتين
(109256) Front page des journaux de Tunisie
(109006) ترحاب شعبي بمنصف المرزوقي خلال مشا
(108499) اطار امني: من المفروض ان يكون م
Par:Jamel Eddine Chakroun (Tunisia )
Sur:محاكم أمريكية تبطل قرار ترامب