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Politique

محسن مرزوق: حركة مشروع تونس لم تعد تدعم الحكومة ويمكن اعتبارها من المعارضة

Dimanche 29 Janvier 2017
بــاب نــات - أفاد أمين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق بعد ظهر الأحد أن حركة مشروع تونس لم تعد تدعم الحكومة، قائلا أنه من "الممكن اعتبار الحركة من المعارضة".

واعتبر في تصريح إعلامي على هامش اختتام اجتماع المكتب السياسي الاستثنائي المنعقد على امتداد يومين بالحمامات، أن "حركة المعتمدين خطأ فادح قامت به الحكومة يضاف إلى أخطاء أخرى باعتبار أنها تمت على أساس المحاصصة الحزبية في غياب للمستوى والكفاءة لتولي مثل هذا المنصب".

وجدد مرزوق التساؤل في هذا السياق "عمن يحكم البلاد" في إشارة إلى تحركات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتدخل بين الفرقاء الليبيين.
يشار إلى ان محسن مرزوق قال أمس السبت قبيل انطلاق أعمال الإجتماع الإستثنائي للمكتب السياسي للحركة بالحمامات، "أتساءل عمن يتخذ القرار اليوم في تونس في أعلى مستويات السلطة وخاصة في ما يخص السياسة الخارجية التونسية، سيما بعد أن أعلن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، عن اجتماع مرتقب لوزراء خارجية البلدان المجاورة لليبيا في تونس"، ملاحظا أنه كان يفترض أن يكون الإعلان الرسمي عن مثل تلك اللقاءات والإجتماعات، موكولا لرئيس الجمهورية إو لوزير الشؤون الخارجية.
س/فتح



Publié le:2017-01-29 19:16:52

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4 de 4 commentaires pour l'article 137599

Moezz  ()  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 20h 27m | Par           
الموازي بشتكي من التوازي. انتظروا انسلااخا جديدا بعد هذا القرار وخاصة انه اصطف مع سليم الذي ليس له من الحزب الاا المقر

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 19h 50m |           
تنافس محموم لمن يربح أرز الإمارات بين حمة ومرزوق والشابي للإطاحة بالسبسي والحكومة .؟

Tuttifrutti  (Singapore)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 19h 50m |           
Malla Ra7aaa


Baraka  (Canada)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 19h 43m |           
Ce pesudo-politicien n'a qu'à proposer un gouvernement parallèle. Ainsi, belotte et rebelotte. Pauvre ti-pressé comme un citron



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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
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