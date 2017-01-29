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Journaux Politique محسن مرزوق: حركة مشروع تونس لم تعد تدعم الحكومة ويمكن اعتبارها من المعارضة Dimanche 29 Janvier 2017

بــاب نــات - أفاد أمين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق بعد ظهر الأحد أن حركة مشروع تونس لم تعد تدعم الحكومة، قائلا أنه من "الممكن اعتبار الحركة من المعارضة".



واعتبر في تصريح إعلامي على هامش اختتام اجتماع المكتب السياسي الاستثنائي المنعقد على امتداد يومين بالحمامات، أن "حركة المعتمدين خطأ فادح قامت به الحكومة يضاف إلى أخطاء أخرى باعتبار أنها تمت على أساس المحاصصة الحزبية في غياب للمستوى والكفاءة لتولي مثل هذا المنصب".



وجدد مرزوق التساؤل في هذا السياق "عمن يحكم البلاد" في إشارة إلى تحركات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتدخل بين الفرقاء الليبيين.

يشار إلى ان محسن مرزوق قال أمس السبت قبيل انطلاق أعمال الإجتماع الإستثنائي للمكتب السياسي للحركة بالحمامات، "أتساءل عمن يتخذ القرار اليوم في تونس في أعلى مستويات السلطة وخاصة في ما يخص السياسة الخارجية التونسية، سيما بعد أن أعلن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، عن اجتماع مرتقب لوزراء خارجية البلدان المجاورة لليبيا في تونس"، ملاحظا أنه كان يفترض أن يكون الإعلان الرسمي عن مثل تلك اللقاءات والإجتماعات، موكولا لرئيس الجمهورية إو لوزير الشؤون الخارجية.

س/فتح







Publié le:2017-01-29 19:16:52

- أفاد أمين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق بعد ظهر الأحد أن حركة مشروع تونس لم تعد تدعم الحكومة، قائلا أنه من "الممكن اعتبار الحركة من المعارضة".واعتبر في تصريح إعلامي على هامش اختتام اجتماع المكتب السياسي الاستثنائي المنعقد على امتداد يومين بالحمامات، أن "حركة المعتمدين خطأ فادح قامت به الحكومة يضاف إلى أخطاء أخرى باعتبار أنها تمت على أساس المحاصصة الحزبية في غياب للمستوى والكفاءة لتولي مثل هذا المنصب".وجدد مرزوق التساؤل في هذا السياق "عمن يحكم البلاد" في إشارة إلى تحركات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتدخل بين الفرقاء الليبيين.يشار إلى ان محسن مرزوق قال أمس السبت قبيل انطلاق أعمال الإجتماع الإستثنائي للمكتب السياسي للحركة بالحمامات، "أتساءل عمن يتخذ القرار اليوم في تونس في أعلى مستويات السلطة وخاصة في ما يخص السياسة الخارجية التونسية، سيما بعد أن أعلن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، عن اجتماع مرتقب لوزراء خارجية البلدان المجاورة لليبيا في تونس"، ملاحظا أنه كان يفترض أن يكون الإعلان الرسمي عن مثل تلك اللقاءات والإجتماعات، موكولا لرئيس الجمهورية إو لوزير الشؤون الخارجية.س/فتح

cadre-c8b57e3dfdb6dc50d00e7d053b240114-2017-01-29 19:16:52

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Moezz () | Dimanche 29 Janvier 2017 à 20h 27m | Par