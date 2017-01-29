محسن مرزوق: حركة مشروع تونس لم تعد تدعم الحكومة ويمكن اعتبارها من المعارضة

واعتبر في تصريح إعلامي على هامش اختتام اجتماع المكتب السياسي الاستثنائي المنعقد على امتداد يومين بالحمامات، أن "حركة المعتمدين خطأ فادح قامت به الحكومة يضاف إلى أخطاء أخرى باعتبار أنها تمت على أساس المحاصصة الحزبية في غياب للمستوى والكفاءة لتولي مثل هذا المنصب".
وجدد مرزوق التساؤل في هذا السياق "عمن يحكم البلاد" في إشارة إلى تحركات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتدخل بين الفرقاء الليبيين.
يشار إلى ان محسن مرزوق قال أمس السبت قبيل انطلاق أعمال الإجتماع الإستثنائي للمكتب السياسي للحركة بالحمامات، "أتساءل عمن يتخذ القرار اليوم في تونس في أعلى مستويات السلطة وخاصة في ما يخص السياسة الخارجية التونسية، سيما بعد أن أعلن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، عن اجتماع مرتقب لوزراء خارجية البلدان المجاورة لليبيا في تونس"، ملاحظا أنه كان يفترض أن يكون الإعلان الرسمي عن مثل تلك اللقاءات والإجتماعات، موكولا لرئيس الجمهورية إو لوزير الشؤون الخارجية.
س/فتح
Publié le:2017-01-29 19:16:52
Par:Jamel Eddine Chakroun (Tunisia )
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