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Politique

حمة الهمامي: الائتلاف الحاكم لا يريد حلّ الأزمة الإقتصادية والأمنية التي تعيشها البلاد

Dimanche 29 Janvier 2017
بــاب نــات - قال النّاطق الرّسمي باسم الجبهة الشعبية حمّة الهمّامي، خلال اجتماع شعبي نظّمه اليوم الأحد، المكتب الجهوي للجبهة الشعبية بقفصة، بمناسبة الذكرى الرابعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، "إنّ الائتلاف الذي يحكم البلاد حاليا لا يريد حلّ الازمة الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تعيشها البلاد ولا يقدر على حلها"، معتبرا انّ الائتلاف "لن يحقّق الحرّية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بل هو في خدمة المهرّبين والمافيا والفساد والمؤسسات المالية العالمية"، على حدّ تعبيره.

وصرح الهمامي، بأن ائتلاف حزبي حركة نداء تونس وحركة النهضة "لن يحلّ مشاكل تونس بل سيعمّقها، لأنه غير قادر على وضع خطّة تنموية تخرج البلاد من أزمتها"، وفق تقديره، ملاحظا أنّه بعد مضيّ حوالي ستّة أشهر على تسلّم الحكومة الحالية مقاليد الحكم، وبعكس ما طرحته من أولويات تهمّ التنمية والتشغيل ومقاومة الارهاب والتهريب والتهرّب الجبائي، فإن أوضاع البلاد "قد ازدادت تأزّما وسوءا".
وأفاد بأن فشل الحكومة تجلى في مزيد تدهور القدرة الشرائية للمواطن وتنامي الفساد ونسب البطالة والمديونية، بالإضافة الى قمع الاحتجاجات الشعبية ومحاكمة المحتجّين عوض محاكمة الفاسدين والمهرّبين، قائلا في هذا الصدد "إنّ الحكومة قد أعلنت الحرب على الشعب والفقراء عوض إعلانها ضدّ الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي".
وأكد ان الحلول موجودة لتجاوز المشاكل التي تمر بها البلاد، لكنّ المعضلة الحقيقية تكمن في القيادة السياسية التي قال "إنها تعمل ضدّ مصالح الشعب"، منتقدا تعطّل مسار كشف حقيقة الاغتيالات السياسية، ومسار صون الحرّيات ومسار تركيز المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، وإصلاح المنظومتين الامنية والعسكرية .
ولدى تطرّقه إلى الاوضاع الدولية، وخاصة أزمة سوريا، انتقد حمّة الهمامي غياب موقف واضح للدولة بخصوص ما يجري في هذا البلد الشقيق، مؤكدا أن الجبهة الشعبية ستسعى الى الضغط من أجل أن إعادة العلاقات مع سوريا، ومن أجل معرفة حقيقة ملفّ الارهابيين التونسيين هناك، قائلا " سنتابع هذا الملفّ وطنيا وإقليميا ودوليا، سنتخذ المواقف التي ستخدم مصلحة تونس".
وقد واكب هذا الاجتماع أمناء المجلس المركزي للجبهة الشعبية، وهم أحمد الصدّيق وزهير حمدي ومحمد جمور الذين ذكروا في كلماتهم بخصال الشهيد شكري بلعيد وخاصة مناصرته لقضايا الديمقراطية والعدالة، مؤكدين أن معركة كشف حقيقة الاغتيالات السياسية هي طويلة ومتواصلة .



Publié le:2017-01-29 17:18:45

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2 de 2 commentaires pour l'article 137596

Mandhouj  (France)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 18h 01m |           
"...، مؤكدين أن معركة كشف حقيقة الاغتيالات السياسية هي طويلة ومتواصلة ."

حسب رأي يمكن أن تكون سهلة و غير طويلة ، إذا تتوفر الشجاعة السياسية و القضائية ... لكن مع الأسف الحقيقة تخضع لي (الجميع يعرف لأي شيء تخضع )...

ثم أحببنا أم كرهنا خروج تونس من الأزمة الاقتصادية يمر بالاساس عبر إستكمال المسارات (الدستوري ، و العدالة الانتقالية/المصالحة الوطنية).
بعد دستور 2014 ، كان لنا خيار واحد : إستكمال التأسيس و الانجاز .. ما يحدث منذ إنتخابات 2014 هو غير ذلك .. مع الأسف ، و متى الاستفاقة ؟

Carl Pablo  (Tunisia)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 17h 48m |           
عندما يكتب مالتوس أن سبب الأزمات الإقتصادية يعود إلى عدم توازي النمو الديموغرافي مع نسق النمو الإقتصادي ويقترح الأوبئة و الحروب حلا ...و عندما تعتمد القوى الإمبريالية أشكال أخرى أكثر تطورا لإبادة الجنس البشري و عندما يعتمد مقياس الذكاء كشكل من أشكال تحديد قيمة العنصر البشري و تطبق فكرة جورج بوش الإبن الذي أكد وجود أكثر من ملياري نسمة فوق طاقة استيعاب الكرة الأرضية ..... يصبح أكيدا أن هذا الإ ئتلاف لن يجد أي حل للأزمات التي تعيشها
البلاد بل يخير حلولا أكثر سهولة لتقليص عدد التونسيين أولا لضعف كفاءة هذا الإئتلاف و ثانيا لوجود عدد هام من المرضى النفسانيين بين أشخاصه.... و إلا فإنه سيصبح دون معنى تصريح أحدهم في إعتصام الرحيل على إستعدادهم التضحية بآلاف المواطنين لإنجاحه؟



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : RD Congo - Ghana
  20h : ةgypte - Maroc
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso -       -      
Cameroun Cameroun -       -      
Finale
- * - * -




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