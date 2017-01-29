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Partis

10 معتمدين جدد لافاق تونس ضمن الحركة الأخيرة للمعتمدين

Dimanche 29 Janvier 2017
بــاب نــات - أفاد رئيس حزب افاق تونس ياسين ابراهيم ، بأنه تم خلال حركة سلك المعتمدين الأول التى أعلنت عنها رئاسة الحكومة يوم 27 جانفي الجارى، تعيين 10 معتمدين جدد ينتمون الى الحزب من بين 114 معتمدا، ليصل نصيب آفاق تونس إلى 12 معتمدا حاليا، مشيرا الى أن الحزب قدم قائمة بالكفاءات التي تستطيع الاضطلاع بهذا الدور.

وأضاف في تصريح صحفي على هامش انعقاد المجلس الوطني للحزب اليوم الأحد بالعاصمة، أن الحكومة تجاوبت مع عديد المقترحات التي قدمها حزب آفاق تونس(ينتمى الى الائتلاف الحاكم)، معتبرا " أن تقييم اداء الحكومة في الوقت الحالي أي بعد 5 أشهر من تشكيلها سيكون نسبيا ، وأن التقييم الحقيقي لأية حكومة يبدأ بعد سنة من مباشرتها لمهامها"، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل دعا رئيس حزب آفاق تونس إلى إعطاء الفرصة للحكومة الحالية حتى تشتغل، وتوقع أن تشهد الأوضاع الإقتصادية تحسنا خاصة وأنها هي التي ستعد ميزانية الدولة للسنة القادمة ، معربا عن أمله في أن تتسم الحكومة بالجرأة في أخذ القرارات.
كما توقع أن تنطلق في القريب العاجل ورشات عمل تجمع كل الأطراف للتباحث حول مسألة قانون المالية التكميلي لسنة 2017 الذي سيتم اللجوء إليه مع موفى السنة الحالية ، منتقدا قانون المالية لسنة 2017 الذي قال إنه "ورثته الحكومة الحالية عن سابقتها" ووصفه ب" القانون غير الواقعي".
من جهة أخرى وفي ما يتعلق بتعطل المصادقة على القانون الانتخابي، شدد ياسين ابراهيم على ضرورة تحديد تاريخ انتخابي للبلديات قصد التسريع بإيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها مختلف الجهات، مطالبا الأحزاب السياسية بالتركيز على الانتخابات البلدية في المرحلة القادمة.
وجدد التذكير بموقف حزبه الداعم لمنح حق الإنتخاب للأمنيين والعسكريين، مشيرا الى "أنهم يتمتعون كغيرهم بحق المواطنة وقادرون على التمييز بين عملهم في الجهازين الأمني والعسكري وحقهم الانتخابي دون الإنتماء لأي حزب كان ودون ممارسة أي نشاط حزبي داخل هذين الجهازين مثلما هو الشأن بالنسبة لبقية مؤسسات الدولة ".
وأضاف أن الحزب طالب منذ سنة 2011 بمنح الأمنيين والعسكريين حق الإنتخاب باعتبار أنه حق مواطني يكفله الدستور قائلا " إن المواطنة لا تتجزأ".

أما بخصوص الشأن الداخلي للحزب، فقد أبرز ياسين ابراهيم أن المجلس الوطني سيناقش المستجدات الوطنية والاستعدادات لمؤتمر الحزب الثاني وخاصة في ما يخص النظام الداخلي الذي من المقرر أن يصادق عليه المؤتمر المزمع تنظيمه خلال شهر مارس 2017.

Publié le:2017-01-29 13:19:12

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1 de 1 commentaires pour l'article 137591

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Dimanche 29 Janvier 2017 à 14h 26m |           
أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب

منزلي في كل شارع في كل ركن وكل باب

وأكتفي بصبري وصمتي

وفروتي حفنة تراب

ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب

ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب

ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب

ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب

سادتي وانتم حكمتم حكمكم حكم الصواب

وثورتي كانت غنيمة وافرة لحظرة جناب

خدو المناصب والمكاسب بربي خلولي الوطن

يا وطن وانتا حبيبي انت عزي وتاج راسي

انت يا فخر المواطن والمناظل والسياسي

انت اجمل انت اغلى انت أعظم من الكراسي




Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : RD Congo - Ghana
  20h : ةgypte - Maroc
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso -       -      
Cameroun Cameroun -       -      
Finale
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