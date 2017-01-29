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Economie

تجهيزات جديدة لمطار المنستير لدعم قدرته على التوقي من آفة الإرهاب (وزير النقل)

Dimanche 29 Janvier 2017
بــاب نــات - سيتدعم مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي بتجهيزات مراقبة جديدة وآليات لكشف المتفجرات على غرار باقي المطارات التونسية ضمن دعم السلامة به ولتحسين قدرته للتوقي من مخاطر آفة الإرهاب التي تمس كلّ دول العالم، وفق ما أفاد أنيس غديرة وزير النقل في تصريح صحفي، مساء السبت، إثر عرض للموسيقي المعاصرة للرباعي العالمي "كواتور تانا" في قصر العلوم بالمنستير.
وأضاف أنّ وزارة النقل بصدد بحث مسألة تأهيل هذا المطار مع شركة "تاف" تونس.

وتابع الوزير، انه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن طلب العروض للقيام بالدراسات النهائية لانجاز مشروع المحطة النموذجية للنقل متعدد الوسائط بالمنستير التي تقدر كلفتها بحوالي 10 ملايين دينار، حسب ذات المصدر.
وقررت وزارة النقل، وفي انتظار استكمال دراسة حول تحديد الحاجيات الحقيقية لكلّ معتمدية في مجال النقل العمومي غير المنتظم، أنّه بمجرد تصفية رخص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص الموجودة حاليا سيتم تعويضها آليا ضمن اللّجنة الجهوية الاستشارية للنقل.
وأكد غديرة، أنّه في حال وجود اتفاق بين كلّ الأطراف المعنية في أية جهة بشأن الحاجة للزيادة في عدد الرخص، فإنّ وزارة النقل ستحترم ذلك القرار الجهوي.
وسيقع إسناد رخص أخرى.
ولفت في هذا الصدد، الى أنّ وزارة النقل انطلقت في انجاز دراسة حول قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص من شأنها مساعدة الوزارة على أخذ القرار بالنسبة إلى إسناد هذه الرخص.



Publié le:2017-01-29 15:06:01

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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso -       -      
Cameroun Cameroun -       -      
Finale
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