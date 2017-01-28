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Politique

مسؤول أمريكي: قرار ترامب بشأن حظر السفر لا يشمل تونس

Samedi 28 Janvier 2017
بــاب نــات - قال مسؤول أمريكي اليوم السبت إن الحظر على دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة لا يشمل دولا مثل أفغانستان وماليزيا وباكستان وعُمان وتونس وتركيا وفق ما نقلته وكالة رويترز اليوم.

ووفق ذات المصدر أضاف المسؤول أن وزارة الأمن الداخلي لديها الآن دليل إرشادي واضح حول المسألة وهي بصدد إرساله إلى شركات الطيران مشيرا إلى ان الأمر التنفيذي الخاص بحظر السفر لا ينطبق على المواطنين الأمريكيين أو مزدوجي الجنسية لكنه يشمل الأجانب.

وفي ذات السياق أوضح مسؤول كبير آخر بالإدارة الأمريكية اليوم أن القيود الجديدة على المهاجرين واللاجئين تعني أن الأشخاص الذين يملكون إقامة دائمة أو ما يعرف بحاملي البطاقة الخضراء من سوريا وست دول أخرى ذات أغلبية مسلمة سيتعين فحص موقفهم على أساس كل حالة على حدة قبل السماح لهم بدخول الولايات المتحدة.

ودافع ذات المسؤول في إفادة للصحفيين عن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة وهي الخطوة التي أحدثت حالة من الفوضى والقلق في مطارات العالم.


وردا على سؤال عن الدعاوى القضائية التي رفعت ضد هذا الأمر أحجم المسؤول عن الإدلاء بتعليق محدد لكنه قال إن الأجانب ليس لهم الحق في دخول الولايات المتحدة ورفض وصف الحظر بأنه يرقى إلى حد اعتباره "حظرا على المسلمين" واصفا ذلك بأنه "مضحك" وفق ذات المصدر.

عدل

Publié le:2017-01-28 21:51:01

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1 de 1 commentaires pour l'article 137578

Langdevip  (France)  |Samedi 28 Janvier 2017 à 23h 07m |           
خبر اكيد

ولاية كليفورنيا طلبت رسميا الانسلاخ عن الولاياة المتحدة , هذا اول خبر حزين للرئيس الجديد

مع العلم كليفورنيا منبع الاقتصاد الامريكي

ممكن في الايام القادمة يوقع الاعلان عن ولاياة اخرى



ترامب نفس الشئ مثل الرئيس الروسي كربتشاف إلي حطم الاتحاد السفياتي في لحظة

و تقسم طرف طرف , هذا مصير امريكة في المستقبل




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  17h : RD Congo - Ghana
  20h : ةgypte - Maroc
Babnet Tunisie Special CAN 2017
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  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso -       -      
Cameroun Cameroun -       -      
Finale
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