Babnet

Politique

Économie

Régions

Partis & Société

Culture

Sport

Tribune

Monde

MÉdias

Journaux Politique مسؤول أمريكي: قرار ترامب بشأن حظر السفر لا يشمل تونس Samedi 28 Janvier 2017

بــاب نــات - قال مسؤول أمريكي اليوم السبت إن الحظر على دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة لا يشمل دولا مثل أفغانستان وماليزيا وباكستان وعُمان وتونس وتركيا وفق ما نقلته وكالة رويترز اليوم.



ووفق ذات المصدر أضاف المسؤول أن وزارة الأمن الداخلي لديها الآن دليل إرشادي واضح حول المسألة وهي بصدد إرساله إلى شركات الطيران مشيرا إلى ان الأمر التنفيذي الخاص بحظر السفر لا ينطبق على المواطنين الأمريكيين أو مزدوجي الجنسية لكنه يشمل الأجانب.



وفي ذات السياق أوضح مسؤول كبير آخر بالإدارة الأمريكية اليوم أن القيود الجديدة على المهاجرين واللاجئين تعني أن الأشخاص الذين يملكون إقامة دائمة أو ما يعرف بحاملي البطاقة الخضراء من سوريا وست دول أخرى ذات أغلبية مسلمة سيتعين فحص موقفهم على أساس كل حالة على حدة قبل السماح لهم بدخول الولايات المتحدة.



ودافع ذات المسؤول في إفادة للصحفيين عن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة وهي الخطوة التي أحدثت حالة من الفوضى والقلق في مطارات العالم.





وردا على سؤال عن الدعاوى القضائية التي رفعت ضد هذا الأمر أحجم المسؤول عن الإدلاء بتعليق محدد لكنه قال إن الأجانب ليس لهم الحق في دخول الولايات المتحدة ورفض وصف الحظر بأنه يرقى إلى حد اعتباره "حظرا على المسلمين" واصفا ذلك بأنه "مضحك" وفق ذات المصدر.



عدل



Publié le:2017-01-28 21:51:01

- قال مسؤول أمريكي اليوم السبت إن الحظر على دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة لا يشمل دولا مثل أفغانستان وماليزيا وباكستان وعُمان وتونس وتركيا وفق ما نقلته وكالة رويترز اليوم.ووفق ذات المصدر أضاف المسؤول أن وزارة الأمن الداخلي لديها الآن دليل إرشادي واضح حول المسألة وهي بصدد إرساله إلى شركات الطيران مشيرا إلى ان الأمر التنفيذي الخاص بحظر السفر لا ينطبق على المواطنين الأمريكيين أو مزدوجي الجنسية لكنه يشمل الأجانب.وفي ذات السياق أوضح مسؤول كبير آخر بالإدارة الأمريكية اليوم أن القيود الجديدة على المهاجرين واللاجئين تعني أن الأشخاص الذين يملكون إقامة دائمة أو ما يعرف بحاملي البطاقة الخضراء من سوريا وست دول أخرى ذات أغلبية مسلمة سيتعين فحص موقفهم على أساس كل حالة على حدة قبل السماح لهم بدخول الولايات المتحدة.ودافع ذات المسؤول في إفادة للصحفيين عن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة وهي الخطوة التي أحدثت حالة من الفوضى والقلق في مطارات العالم.وردا على سؤال عن الدعاوى القضائية التي رفعت ضد هذا الأمر أحجم المسؤول عن الإدلاء بتعليق محدد لكنه قال إن الأجانب ليس لهم الحق في دخول الولايات المتحدة ورفض وصف الحظر بأنه يرقى إلى حد اعتباره "حظرا على المسلمين" واصفا ذلك بأنه "مضحك" وفق ذات المصدر.عدل

cadre-a88cb667519a7276954075c4e748e78e-2017-01-28 21:51:01

Tweeter









Langdevip (France) | Samedi 28 Janvier 2017 à 23h 07m |