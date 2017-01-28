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Economie

تراجع المدخرات الصافية من العملة الصعبة الى 106 أيام توريد مقابل 121 يوما في جانفي 2016

Samedi 28 Janvier 2017
بــاب نــات - تقلصت المدخرات من العملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي الى يوم 26 جانفي 2017 الى مستوى 12261،2 مليون دينار (م د)، ما يعادل 106 أيام توريد، مقابل 13295،1 م د (121 يوم توريد) خلال نفس التاريخ من سنة 2016.

ووفق معطيات احصائية، نشرت أمس الجمعة، من قبل مؤسسة الاصدار، فقد بلغت العائدات السياحية، الى يوم 20 جانفي 2017، حوالي 75،4 م د مقابل 72،5 م د في 2016 اي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 2،9 م د.
كما زاد مجموع مداخيل العمل (الاحتساب نقدا) ليتحول من 139 م د الى 141،4 م د بين سنتي 2016 و2017 (الى حدود 20 جانفي)
وفيما يتعلق بمجموع خدمة الدين، فقد ارتفعت في نفس التاريخ (20 جانفي 2017)، الى 180،5 م د مقابل 147،5 م د قبل ذلك بسنة.
وعلى مستوى معدلات الصرف، سجلت العملتين الرئيسيتين تقدما بالنسبة للدينار التونسي اعتبارا الى أن الدولار الامريكي بلغ حاليا مستوى 2،308 دينار (زيادة بنسبة 12،82 بالمائة مقارنة بسنة 2016) والاورو في مستوى 2،473 د (زيادة بنسبة 11،48 بالمائة مقارنة بسنة 2016).



Publié le:2017-01-28 19:19:30

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Burkina Faso - Tunisie
  20h : Sénéga - Cameroun
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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