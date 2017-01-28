تراجع المدخرات الصافية من العملة الصعبة الى 106 أيام توريد مقابل 121 يوما في جانفي 2016

ووفق معطيات احصائية، نشرت أمس الجمعة، من قبل مؤسسة الاصدار، فقد بلغت العائدات السياحية، الى يوم 20 جانفي 2017، حوالي 75،4 م د مقابل 72،5 م د في 2016 اي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 2،9 م د.
كما زاد مجموع مداخيل العمل (الاحتساب نقدا) ليتحول من 139 م د الى 141،4 م د بين سنتي 2016 و2017 (الى حدود 20 جانفي)
وفيما يتعلق بمجموع خدمة الدين، فقد ارتفعت في نفس التاريخ (20 جانفي 2017)، الى 180،5 م د مقابل 147،5 م د قبل ذلك بسنة.
وعلى مستوى معدلات الصرف، سجلت العملتين الرئيسيتين تقدما بالنسبة للدينار التونسي اعتبارا الى أن الدولار الامريكي بلغ حاليا مستوى 2،308 دينار (زيادة بنسبة 12،82 بالمائة مقارنة بسنة 2016) والاورو في مستوى 2،473 د (زيادة بنسبة 11،48 بالمائة مقارنة بسنة 2016).
Publié le:2017-01-28 19:19:30
Par:Observateur (Canada ) Par Mobile
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