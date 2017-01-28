Publié le:2017-01-28 17:39:02
لمقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بحقوق الانسان ومكافحة الارهاب يزور تونس
Samedi 28 Janvier 2017
بــاب نــات - يؤدى المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بحقوق الانسان ومكافحة الارهاب بن ايمرسون زيارة رسمية الى تونس، ابتداء من 30 جانفى الى غاية 3 فيفرى 2017، وذلك لتقييم التقدم الذى احرزته البلاد في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات.
Publié le:2017-01-28 17:39:02
Publié le:2017-01-28 17:39:02
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Par:Observateur (Canada ) Par Mobile
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