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Journaux Politique لمقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بحقوق الانسان ومكافحة الارهاب يزور تونس Samedi 28 Janvier 2017

بــاب نــات - يؤدى المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بحقوق الانسان ومكافحة الارهاب بن ايمرسون زيارة رسمية الى تونس، ابتداء من 30 جانفى الى غاية 3 فيفرى 2017، وذلك لتقييم التقدم الذى احرزته البلاد في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات.









Publié le:2017-01-28 17:39:02

- يؤدى المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بحقوق الانسان ومكافحة الارهاب بن ايمرسون زيارة رسمية الى تونس، ابتداء من 30 جانفى الى غاية 3 فيفرى 2017، وذلك لتقييم التقدم الذى احرزته البلاد في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات.

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MOUSALIM (Tunisia) | Samedi 28 Janvier 2017 à 18h 35m |