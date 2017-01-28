احالة التقرير النهائي المتعلق بالمفروزين امنيا إلى رئاسة الحكومة بعد غد الاثين

Samedi 28 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-28 11:43:52

- افادت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بانها ستحيل التقرير النهائي المتعلق بالمفروزين امنيا إلى رئاسة الحكومة يوم الاثين 30 جانفي الجاري.واضافت الوزارة في بلاغ لها انها بصدد استكمال اللمسات الأخيرة على التقرير النهائي المتعلق بهذا الموضوع مؤكدة انه تقرير تم إعداده بمشاركة ممثلي المفروزين أمنيا أنفسهم سواء على مستوى الاتحاد العام لطلبة تونس أو اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.من جهة اخرى دعت الوزارة المضربين عن الطعام من المعنيين بهذا الملف الى "وقف إضراب الجوع حفاظا على صحتهم وضمانا لسلامتهم" معربة في ذات الإطار عن " استغرابها من إصرار البعض على مزيد شحن الأجواء المحيطة بهذا الملف رغم نجاح الأطراف المعنية في التقدم بهذا المسار التشاركي نحو التسوية الفعلية".وأكدت أن سائر هياكلها كانت "وفيّة لالتزاماتها مع كافة الشركاء من مجلس نواب الشعب ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني وقطاع الإعلام لتسوية هذا الملف على نحو موضوعيّ، عملي وشفاف.يذكر أنه تمّ في 18 جانفي 2015 إمضاء محضر مع حكومة الحبيب الصيد ينصّ على إنتداب المفروزين أمنيا وتسوية وضعيتهم.