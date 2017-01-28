Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Amina Fakhet - 3ajbin A3saba  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Politique

احالة التقرير النهائي المتعلق بالمفروزين امنيا إلى رئاسة الحكومة بعد غد الاثين

Samedi 28 Janvier 2017
بــاب نــات - افادت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بانها ستحيل التقرير النهائي المتعلق بالمفروزين امنيا إلى رئاسة الحكومة يوم الاثين 30 جانفي الجاري.

واضافت الوزارة في بلاغ لها انها بصدد استكمال اللمسات الأخيرة على التقرير النهائي المتعلق بهذا الموضوع مؤكدة انه تقرير تم إعداده بمشاركة ممثلي المفروزين أمنيا أنفسهم سواء على مستوى الاتحاد العام لطلبة تونس أو اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.
من جهة اخرى دعت الوزارة المضربين عن الطعام من المعنيين بهذا الملف الى "وقف إضراب الجوع حفاظا على صحتهم وضمانا لسلامتهم" معربة في ذات الإطار عن " استغرابها من إصرار البعض على مزيد شحن الأجواء المحيطة بهذا الملف رغم نجاح الأطراف المعنية في التقدم بهذا المسار التشاركي نحو التسوية الفعلية".
وأكدت أن سائر هياكلها كانت "وفيّة لالتزاماتها مع كافة الشركاء من مجلس نواب الشعب ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني وقطاع الإعلام لتسوية هذا الملف على نحو موضوعيّ، عملي وشفاف.
يذكر أنه تمّ في 18 جانفي 2015 إمضاء محضر مع حكومة الحبيب الصيد ينصّ على إنتداب المفروزين أمنيا وتسوية وضعيتهم.



Publié le:2017-01-28 11:43:52

cadre-0c80139e01793a8733a09af6f4ea67e6-2017-01-28 11:43:52
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137562



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Burkina Faso - Tunisie
  20h : Sénéga - Cameroun
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12261,2

  • (26/01)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 2,47319 DT        1$ =2,30841 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/01)   89,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137562 1205|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires