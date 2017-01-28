الاحد اول ايام شهر جمادى الاولى 1438 هجري

Samedi 28 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-28 11:37:18

- جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية التونسية ان اليوم السبت 28 جانفي 2017 هوتمام الثلاثين من شهر ربيع الثاني 1438 هجري وعليه فان اول يوم من شهر جمادى الاولى 1438 هجري يوافق غدا الاحد 29 جانفي 2017