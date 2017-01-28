Publié le:2017-01-28 11:37:18
الاحد اول ايام شهر جمادى الاولى 1438 هجري
Samedi 28 Janvier 2017
بــاب نــات - جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية التونسية ان اليوم السبت 28 جانفي 2017 هوتمام الثلاثين من شهر ربيع الثاني 1438 هجري وعليه فان اول يوم من شهر جمادى الاولى 1438 هجري يوافق غدا الاحد 29 جانفي 2017
Publié le:2017-01-28 11:37:18
Publié le:2017-01-28 11:37:18
cadre-0ea8833891a73e0b36b4712327c8a81c-2017-01-28 11:37:18
|Groupe A
|Pts
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|G
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|Diff
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|7
|3
|2
|2
|0
|4
|6
|3
|2
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|1
|1
|2
|3
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|2
|1
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Groupe C
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|G
|N
|P
|Diff
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|0
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|3
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|-4
|Groupe D
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|P
|Diff
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|-2
|Quarts de Finale
|Burkina Faso
|-
|Tunisie
|Sénégal
|-
|Cameroun
|RD Congo
|-
|Ghana
|Egypte
|-
|Maroc
|Demi Finale
|-
|*
|-
|*
|-
|-
|*
|-
|*
|-
|Finale
|-
|*
|-
|*
|-
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Par:slimene (France )
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