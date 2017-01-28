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Politique

الاحد اول ايام شهر جمادى الاولى 1438 هجري

Samedi 28 Janvier 2017
بــاب نــات - جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية التونسية ان اليوم السبت 28 جانفي 2017 هوتمام الثلاثين من شهر ربيع الثاني 1438 هجري وعليه فان اول يوم من شهر جمادى الاولى 1438 هجري يوافق غدا الاحد 29 جانفي 2017




Publié le:2017-01-28 11:37:18

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Burkina Faso - Tunisie
  20h : Sénéga - Cameroun
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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