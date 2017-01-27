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Partis

لعريض: مقترح مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات سيحظى بالتوافق

Vendredi 27 Janvier 2017
بــاب نــات - انطلقت اشغال الدورة الثامنة لمجلس شورى حركة النهضة مساء يوم الجمعة 27 جانفي 2017 وتتواصل الى غاية يوم الاحد 29 جانفي 2017.

في جدول اعمال الدورة جملة من القضايا الوطنية والحزبية منها خاصة القانون المنظم للانتخابات البلدية والجهوية ومشروع الخطة العامة للحركة وخطة عمل مجلس الشورى لسنة 2017.
كما ستناقش الدورة جملة من التقارير منها تقرير حول نشاط المكتب التنفيذي ومكتب مجلس الشورى واللجان والهيئات.

ورجّح القيادي في الحركة علي العريض في تصريح لاذاعة موزاييك أن يحظى مقترح الحكومة بشأن مسألة مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية والجهوية بالتوافق باعتباره مقترحا مقبولا حسب قوله .

كما عبر عن أمله في أن تتوصل مختلف الكتل البرلمانية إلى توافق بشأنه قبل الثلاثاء القادم.



Publié le:2017-01-27 23:20:25

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2 de 2 commentaires pour l'article 137556

AlHawa  (Mauritius)  |Samedi 28 Janvier 2017 à 04h 59m | Par           
التعليقات كلها تصب على خطأ قرار إعطاء الأمنيين حق الإنتخاب!!! في الحقيقة لا أرى أن هناك خطأ في الوقت الحالي. فإن تعلق الأمر بالإنتخابات البلدية و الجهوية فهذا مقبول حسب رأيي و بما يقتضيه التوافق! و هنا أرى أن الإنتخابات البلدية نعم أما الجهوية فلا و التوافق يجب على أن يركز هذا! فالجهات المنتخبة ستكون لبنات الجمهورية مستقبلا، و هذه اللبنات إن كان حاملوا السلاح داعموها سيؤيدوها كذلك على حساب السلطة المركزية و التي ستكون ضعيفة حتما! أما البلديات فهي سلطة مؤمورة تقدم خدمات مباشرة للمواطن فهنا لا أرى مانعا لينتخب الأمني و العسكري بشروط كذلك!

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Samedi 28 Janvier 2017 à 00h 14m |           


إجتنبوا تسييس القوات الحاملة للسلاح

فهم حرّاس الوطن والمواطنين

ولا يجب إقحامهم من قريب أو بعيد في الصراعات السياسية

…………

أكبر غلطة إرتُكبت منذ الثورة : هي السماح للأمنيين بتكوين نقابات

ورأينا نتيجتها لمّا تجّرأ بعضهم على التهجم على الرؤساء الثلاث

وأصبحنا نراهم صباحا مساء في المنابر التلفزية يفشون اﻷسرار اﻷمنية ويناقشون على الملأ قرارات وزير الداخلية
ويتوعّدون ويهددون باﻹضرابات إذا لم تُلبّى طلباتهم



القوات الحاملة للسلاح لايجب أن تقرب السياسة ،

إن لم نفهم ونستوعب هذه المسألة البسيطة

فلْنَبْشِرْ ، بنظام إستبدادي أسوء من نظام الزعيم اﻷول و الزعيم الثاني

نظام على منوال السيسي وبشار…

ولن ينفعنا حينئذ الكلام بأن تونس ليست مصر و تونس ليست سوريا
……………….



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Burkina Faso - Tunisie
  20h : Sénéga - Cameroun
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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