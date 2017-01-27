لعريض: مقترح مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات سيحظى بالتوافق

في جدول اعمال الدورة جملة من القضايا الوطنية والحزبية منها خاصة القانون المنظم للانتخابات البلدية والجهوية ومشروع الخطة العامة للحركة وخطة عمل مجلس الشورى لسنة 2017.
كما ستناقش الدورة جملة من التقارير منها تقرير حول نشاط المكتب التنفيذي ومكتب مجلس الشورى واللجان والهيئات.
ورجّح القيادي في الحركة علي العريض في تصريح لاذاعة موزاييك أن يحظى مقترح الحكومة بشأن مسألة مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية والجهوية بالتوافق باعتباره مقترحا مقبولا حسب قوله .
كما عبر عن أمله في أن تتوصل مختلف الكتل البرلمانية إلى توافق بشأنه قبل الثلاثاء القادم.
Publié le:2017-01-27 23:20:25
Par:lazaro (Tunisia )
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