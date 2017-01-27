إجراء حركة في سلك المعتمدين وسلك المعتمدين الأول

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بــاب نــات

حركة في سلك المعتمدين تشمل 114 معتمدية





Publié le:2017-01-27 23:16:46

- قرر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، إجراء حركة على سلك المعتمدين الأول شملت 6 ولايات.كما قرر رئيس الحكومة، إجراء حركة على سلك المعتمدين وشملت هذه الحركة 114 معتمدية.وأفاد بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، أن التعيينات، وفق هذه الحركة، كانت على النحو التالي:ـ عادل مبروك، معتمدا أول بولاية بنزرتـ مجدي القاسمي، معتمدا أول بولاية أريانةـ أمير خير الله، معتمدا أول بولاية توزرـ أيمن بوهلال، معتمدا أول بولاية الكافـ عماد القاطري، معتمدا أول بولاية سليانةكما تمت نقلة كمال السعودي، المعتمد الأول بأريانة، بمثل خطته لولاية تونس.1ـ حسام بن منصور، معتمد قرطاج 2ـ سامي بوقشة، معتمد حي الخضراء 3ـ محمد البلانكو، معتمد باردو 4ـ جلال براهم، معتمد الحرايرية 5ـ طه مرزوق، معتمد التحرير 6ـ سامي المؤدب، معتمد سكرة 7ـ منتصر محجوب، معتمد أريانة المدينة 8ـ بلحسن داود، معتمد حي التضامن 9ـ بلقاسم الخضراوي، معتمد قلعة الأندلس 10ـ نزار العمري، معتمد منوبة 11ـ رماح عزالديني، معتمدة الجديدة 12ـ هدى العجيمي، معتمدة برج العامري 13ـ محمد الباجي، معتمد دوار هيشر 14ـ سفيان بن مفتاح جبار، معتمد طبربة 15ـ سكينة بن حسين، معتمدة بن عروس 16ـ حسام القوماني، معتمد المحمدية 17ـ محمد بن خليفة، معتمد الزهراء 18ـ عبد العالم زواري، معتمد حمام الأنف 19ـ رضا السبوعي، معتمد مرناق 20ـ محمد أمين البردعة، معتمد رادس 21ـ أسماء الهمامي، معتمدة المدينة الجديدة 22ـ علي حمدوني، معتمد سجنان 23ـ سامية بوعلاق، معتمدة جومين 24ـ حميد محسن، معتمد غار الملح 25ـ حياة متيشي، معتمدة أوتيك 26ـ مدين بن مفتاح غريبي، معتمد تينجة 27ـ وليد السعداني، معتمد جرزونة 28ـ غسان بوعاب، معتمد العالية 29ـ ماهر مومني، معتمد غزالة 30ـ علي بن سالم التايب، معتمد باجة الشمالية 31ـ أنيس القيزاني، معتمد باجة الجنوبية 32ـ الزهاني بن محمد الزايد منصوري، معتمد نفزة 33ـ حمدي بلغوثي، معتمد تيبار 34ـ أنيس بن عمارة، معتمد فرنانة 35ـ الحبيب الخرشاني، معتمد جندوبة الشمالية 36ـ نضال الهداجي، معتمد مركز ولاية سليانة 37ـ نوفل الحناشي، معتمد قعفور 38ـ عماد الفرجاوي، معتمد سليانة الجنوبية 39ـ جلال جبيرة، معتمد مكثر 40ـ ماهر بن منصور، معتمد الروحية 41ـ مصباح بن الهذيلي ضاوي، معتمد العروسة 42ـ برهان بالصادق، معتمد الطويرف 43ـ فوزية خضري، معتمدة ساقية سيدي يوسف 44ـ خميس يونس، معتمد الدهماني 45ـ عصام الوسلاتي، معتمد القصرين الشمالية 46ـ سالم الدزيري، معتمد سبيبة 47ـ عبد الرزاق كريم، معتمد فريانة 48ـ رامي بن معمر بن سالم، معتمد حاسي الفريد 49ـ حلمي بالهاني، معتمد القصرين الجنوبية 50ـ عبد اللطيف الصالحي، معتمد سبيطلة 51ـ حمودة طرشوني، معتمد العيون 52ـ محي الدين منصور، معتمد سوق الجديد 53ـ سامي الجوادي، معتمد المكناسي 54ـ الصادق بن منصور السعفي، معتمد الرقاب 55ـ محمد سبوعي، معتمد أولاد حفوز 56ـ أنيس بن عمر، معتمد منزل بوزيان 57ـ عبد الفتاح الطاغوتي، معتمد بلخير 58ـ عرفات الهادفي، معتمد المضيلة 59ـ محمد غنام، معتمد قفصة الجنوبية 60ـ عنتر سماعلي، معتمد المتلوي 61ـ شرفي مسعود، معتمد أم العرائس 62ـ حمدة بن محمد الصغير العامري، معتمد الفوار 63ـ رمزي منصوري، معتمد مركز ولاية قبلي 64ـ الزين الرحموني، معتمد نفطة 65ـ الطيب الدريدي، معتمد دقاش 66ـ خير الدين بوخاري، معتمد البئر الأحمر 67ـ علي الزايدي، معتمد غمراسن 68ـ سليم الغودي، معتمد جربة ميدون 69ـ اسكندر الرمضاني، معتمد بمركز ولاية صفاقس 70ـ عادل إبراهيم عبد الله الطاهر، معتمد ساقية الزيت 71ـ شهاب بن علي، معتمد قرقنة 72ـ عرفات الحاجي، معتمد جبنيانة 73ـ إبراهيم غرسلاوي، معتمد عقارب 74ـ حسان الكداشي، معتمد العامرة 75ـ عبد الحميد صالح، معتمد قابس الغربية 76ـ محمد المصمودي، معتمد الحامة 77ـ منية بنت الهادي الطويهري البلطي، معتمدة مطماطة 78ـ إسماعيل العيساوي، معتمد مارث 79ـ صالح النفاتي، معتمد بمركز ولاية القيروان 80ـ منوبي بن محمد الصالح نصري، معتمد الشراردة 81ـ شوقي بن الفرجاني سالم، معتمد السبيخة 82ـ محمد قطفوط، معتمد الثيروان الجنوبية 83ـ منير بن الهادي بن محفوظ، معتمد عين جلولة 84ـ سفيان عبدولي، معتمد نصر الله 85ـ محمد جمال بن شبيل، معتمد قصر هلال 86ـ هندة الهرابي، معتمدة زرمدين 87ـ ربيع الزكراوي، معتمد جمال 88ـ توفيق بن صميدة، معتمد قصيبة المديوني 89ـ محمد علي نصري، معتمد بنبلة 90ـ هاجر شلاخ، معتمدة الوردانين 91ـ أمل سعداوي، معتمدة مركز ولاية سوسة 92ـ سعيد ماجري، معتمد القلعة الكبرى 93ـ محمد ناصف، معتمد القلعة الصغرى 94ـ بدور ضميد، معتمدة سوسة الرياض 95ـ رمزي الأخضر، معتمد النفيضة 96ـ فوزي حاج خليفة، معتمد أكودة 97ـ حلمي الماجري، معتمد هرقلة 98ـ أنيس بن علجية، معتمد الزاوية القصيبة الثريات 99ـ المنزلي محمد الصالح شعباني، معتمد الجم 100ـ سامي النصيب، معتمد السواسي 101ـ المعز بن يوسف، معتمد بومرداس 102ـ زياد إبراهيم ساسي، معتمد سيدي علوان 103ـ عامر سلامة، معتمد ملولش 104ـ وسام الحاج يوسف، معتمد هبيرة 105ـ مروى فرج، معتمدة الزريبة 106ـ شكري بن رشاش، معتمد الناظور 107ـ عماد سليم، معتمد مركز ولاية نابل 108ـ ناجي خشناوي، معتمد الميدة 109ـ حسام بن محمد، معتمد بوعرقوب 110ـ أنيس مراد، معتمد بني خيار 111ـ أحمد المطيبع، معتمد دار شعبان الفهري 112ـ شكري الدجبي، معتمد تاكلسة 113ـ محمد عبد الواحد كابه، معتمد الحمامات 114ـ وسام الحرابي، معتمد سليمان.