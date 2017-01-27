تسليم تجهيزات بيداغوجية حديثة للمركز القطاعي للتكوين المهني في الاكساء بحلق الوادي في إطار هبة من الحكومة اليابانية

Vendredi 27 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-27 20:10:17

- تم اليوم الجمعة تسليم تجهيزات بيداغوجية حديثة للمركز القطاعي للتكوين المهني في الاكساء بحلق الوادي (ولاية تونس)، تندرج في إطار هبة ممولة من طرف الحكومة اليابانية.وأفاد مدير المركز القطاعي للتكوين المهني في الاكساء بحلق الوادي عبد الكريم الحناشي، في تصريح ل(وات)، ان هذه التجهيزات البيداغوجية التي تم اقتناؤها بهبة يابانية تتجاوز قيمتها 126 مليون دينار، تتمثل في 3 مولدات بخارية و3 الات خياطة و2 مكاتب توظيب ومجهر لمراقبة القماش والخيط وميزان متطور لقياس وزن الخيط و20 طاولة تصميم الى جانب بعض المعدات الاخرى.واعتبر ان هذه التجهيزات ستشكل اضافة بيداغوجية كبيرة بالنسبة للمركز القطاعي للتكوين المهني في الإكساء من حيث مواكبته لاخر التطورات في مجال الخياطة والاكساء، كما انها ستساعد 250 طالب بالمركز على تطوير مهاراتهم ومزيد الابتكار في هذا المجال.ومن جانبها، وصفت كاتبة الدولة المكلفة بالمبادرة الخاصة سيدة الونيسي، في كلمة بالمناسبة، التعاون مع الجانب الياباني في مجال التكوين المهني بالهام جدا خاصة على المستوى التقني، داعية الى مزيد تطوير مجالات الشراكة والتعاون القائمة بين البلدين قصد تمكين تونس من مواكبة اخر التطورات على مستوى الاليات التقنية والمساهمة بذلك في النهوض بمجال التكوين المهني.وأكد مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني خالد بن يحيا، من جانبه، ان هذا المركز يعد نموذجا متميزا في ميدان التكوين المهني، ويعكس نجاح مراكز التكوين المهني في تونس، بما يمكنها آليا من استقطاب الجهات المانحة لتوفير كافة اشكال الدعم خاصة منها المادية.واعتبر سفير اليابان بتونس سوسومو هازيكاوا، ان هذا الدعم سيمكن الطلبة من الحصول على تكوين ذي جودة عالية وتعلم تقنيات جديدة واكتساب معارف مختلفة في اختصاص التصميم والاكساء، مضيفا ان هذه التجهيزات البيداغوجية ستتعزز حظوظ خريجي هذا المركز في الاندماج في الحياة العملية، وستفتح افاق التشغيل أمامهم في اختصاص الخياطة بأحسن المصانع في تونس.وذكر هازيكاوا، في هذا الاطار، بان اليابان قد ساهم في مناسبات سابقة خلال الفترة من 2012 الى 2015 في تكوين طلبة المركز في مجال الاكساء بهدف تمكينهم من تحسين آدائهم في مجال التصميم والابتكار.يشار إلى ان المركز القطاعي للتكوين المهني في الاكساء بحلق الوادي الذي تأسس سنة 2001 يستقطب الراغبين في الحصول على تكوين في مجال التصميم والاكساء، لاسيما من التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، ويؤمن دورتين خلال السنة تنطلق الأولى في شهر سبتمبر والثانية في فيفري، في عديد الاختصاصات على غرار عون صيانة الملابس وتقني مهني في اختصاصات الملابس واساليب صناعة الملابس وتصميم وتقنيات الملابس، وتقني سامي في كل من التصميم والابتكار وفي الجودة في صناعة الملابس.