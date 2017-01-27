Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Rabee3 Shaa3er  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Politique

انعقاد لجنة قيادة مشروع التوأمة بين مجلس نواب الشعب والبرلمانين الفرنسي والإيطالي

Vendredi 27 Janvier 2017
بــاب نــات - انعقدت اليوم الجمعة لجنة قيادة مشروع التوأمة بين مجلس نواب الشعب والبرلمانين الفرنسي والايطالي بإشراف رئيس البرلمان محمد الناصر وبحضور سفير الاتحاد الأوربي بتونس باتريس برغميني ومساعد رئيس المجلس المكلف بالتصرف العام لطفي النابلي والإطارات العليا للمجلس والبرلمانات الشريكة.

وأكّد الناصر، خلال اللقاء، أن البرلمان قطع أشواطا مهمة في تنفيذ بنود الاتفاق، مضيفا أن هذا الاجتماع يتنزل في إطار متابعة تنفيذ مختلف محاور الاتفاق والحرص على انجازه في أفضل الظروف.
وشدد على أهمية هذا المشروع في تعزيز قدرات المؤسسة على مستويات متعددة، مبينا أن مشروع التوأمة بين مجلس نواب الشعب والبرلمانين الفرنسي والإيطالي يؤسس لشراكة برلمانية فاعلة تتنزل في إطار سياسة الجوار التونسية الأوروبية .
كما أوضح أنه يرتكز على ستة محاور أساسية تتمثل في الاستقلالية الإدارية والمالية وتنظيم وتطوير النشاط البرلماني وتعزيز قدرات المصالح المشتركة، إلى جانب التصرف في الموارد البشرية والاتصال البرلماني والدبلوماسية البرلمانية.
من جانبه أكّد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس أهمية التعاون البرلماني والعمل المشترك على مزيد دعمه، مبيّنا أن مشروع التوأمة يندرج في نطاق إرساء شراكة ووضع أساليب تعاون تهدف إلى دعم قدرات مجلس نواب الشعب وتقديم ما يلزم من مساندة على مستوى الخبرات والتجارب.
وأعرب عن تقديره للمجهودات المبذولة من الجانبين لإنجاح هذا المشروع، مبرزا استعداد الاتحاد الأوروبي، الذي تربطه بتونس علاقات صداقة وتعاون، لحشد مزيد الدعم له على مختلف المستويات.
يذكر أن مشروع التوأمة بين مجلس نواب الشعب والبرلمانين الفرنسي والايطالي قد انطلق في 17 جانفي 2016 ويمتد على ثلاث سنوات.



Publié le:2017-01-27 22:07:44

cadre-6bf7ab09bb4e361a5fc48f8f87a1b538-2017-01-27 22:07:44
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137545



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Burkina Faso - Tunisie
  20h : Sénéga - Cameroun
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12261,2

  • (26/01)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 2,47319 DT        1$ =2,30841 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/01)   89,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137545 573|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires