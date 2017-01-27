النظر خلال جلسة عمل بولاية منوبة في ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2017

Vendredi 27 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-27 21:09:28

- قدرت ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية المقترحة لسنة 2017 بولاية منوبة300ر8 مليون دينار (تخصيص أكثر من 11 مليون دينار لنفس البرنامج لسنة 2016)، وذلك حسب مؤشرات تم عرضها خلال الدورة الاستثنائية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي التي انعقدت صبيحة اليوم الجمعة لمناقشة ميزانية البرنامج المقترحة.وتمت الإشارة خلال الجلسة إلى أن الميزانية المقترحة التي تمت المصادقة عليها "ستخصص لعدد من المشاريع الهامة على غرار قطاع الطرقات والمسالك، بقيمة 217ر4 مليون دينار، وستشمل مختلف المعتمديات، الى جانب مشروع الإنارة العمومية بالتجمعات السكنية بالمناطق الريفية والذي سيكون له التأثير الايجابي على مستوى السلامة المرورية وتحسين الجانب الأمني"، وفق ما صرح به والي الجهة أحمد السماوي خلال الجلسة.وأفاد السماوي خلال الجلسة التي حضرها أعضاء مجلس النواب والمديرين الجهويين ان "23 منطقة ريفية بمختلف معتمديات الجهة ستستفيد بإحداث شبكات التنوير العمومي وذلك بقيمة جملية فاقت ال700ر1 مليون دينار، فضلا عن 66 الف دينار ستخصص لتزويد 11 عائلة بالانارة المنزلية ببرج العامري وطبربة".وأبرزت المعطيات المقدمة انه "تم اقتراح تخصيص اعتمادات بقيمة 324 الف دينار قصد تزويد عدد من العائلات بالجديدة وطبربة ووادي الليل والمرناقية ودوار هيشر، اضافة الى 287ر1 مليون دينار ستخصص لمجال البيئة وتحسين المحيط، وذلك بتركيز شبكة قنوات المياه المستعملة بمنطقة قمريان بطبربة، ثم تهيئة المنتزهات التي تنوي المصالح المعنية اسنادها لخواص لضمان نجاعتها وديمومتها الجمالية والطبيعية".واقترحت مصالح الولاية في نفس الاطار برنامج المساهمة في انجاز وتهيئة المنشآت الرياضية وذلك بانجاز ملعبي حي بشواط من معتمدية الجديدة وبرج النور ببرج العامري بقيمة 300 الف دينار، الى جانب احداث وتدعيم مواطن الشغل في مجال المهن الصغرى، وتحسين مساكن العائلات المعوزة بقيمة 400 الف دينار.