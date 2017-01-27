التراجعات المتتالية لتوننداكس تكنس ارباحا راكمها منذ بداية السنة

وبلغت قيمة المبادلات على أسهم اسمنت قرطاج 0،120 م د وهي الحصة الاكبر من قيمة المعاملات الجملية لكامل الحصة.
وظهرت بيت الايجار المالي التونسي السعودي ضمن قائمة الارتفاعات وزادت قيمة اسهمها بنسبة 3،95 بالمائة (1،84 دينار).
وارتفعت اسهم المعامل الالية بالساحل بنسبة 2،10 بالمائة (1،49 د).
واقفلت اسهم بطاريات اسد عند سعر 6،470 د بعد زيادة بنسبة 1،88 بالمائة. وارتفعت بدورها أسهم تواصل القابضة بنسبة 1،81 بالمائة (0،560 د).
وبلغت أسعار اسهم البنك العربي الدولي لتونس 91،500 د بعد ان تطورت قيمتها بنسبة 1،64 بالمائة.
وفقدت أسهم الشركة التونسية للتجهيز 4،39 بالمائة (7،180 د).
وتراجعت بدورها أسهم البان وشركة الانتاج الفلاحي بطبلبة على التوالي بنسبة 4،30 بالمائة (3،780 د) و3،87 بالمائة (1،240 د).
وتقلص أداء العصرية للايجار والتونسية لصناعة الاطارات المطاطية على التوالي بنسبة 3 بالمائة (3،88 د) و2،85 بالمائة (2،040 د).
Publié le:2017-01-27 19:46:21
Par:BenMoussa (Tunisia )
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