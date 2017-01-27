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Economie

التراجعات المتتالية لتوننداكس تكنس ارباحا راكمها منذ بداية السنة

Vendredi 27 Janvier 2017
بــاب نــات - أقفل توننداكس حصة، الجمعة، على تراجع، وذلك للحصة الثالثة على التوالي هذا الاسبوع. وبلغ نفس المؤشر النقطة 5540،37 بعد تقلصه بنسبة 0،15 بالمائة. وبلغت قيمة المعاملات لكامل الحصة 1،158 مليون دينار (م د).

وبلغت قيمة المبادلات على أسهم اسمنت قرطاج 0،120 م د وهي الحصة الاكبر من قيمة المعاملات الجملية لكامل الحصة.
وظهرت بيت الايجار المالي التونسي السعودي ضمن قائمة الارتفاعات وزادت قيمة اسهمها بنسبة 3،95 بالمائة (1،84 دينار).
وارتفعت اسهم المعامل الالية بالساحل بنسبة 2،10 بالمائة (1،49 د).
واقفلت اسهم بطاريات اسد عند سعر 6،470 د بعد زيادة بنسبة 1،88 بالمائة. وارتفعت بدورها أسهم تواصل القابضة بنسبة 1،81 بالمائة (0،560 د).
وبلغت أسعار اسهم البنك العربي الدولي لتونس 91،500 د بعد ان تطورت قيمتها بنسبة 1،64 بالمائة.
وفقدت أسهم الشركة التونسية للتجهيز 4،39 بالمائة (7،180 د).

وتراجعت بدورها أسهم البان وشركة الانتاج الفلاحي بطبلبة على التوالي بنسبة 4،30 بالمائة (3،780 د) و3،87 بالمائة (1،240 د).
وتقلص أداء العصرية للايجار والتونسية لصناعة الاطارات المطاطية على التوالي بنسبة 3 بالمائة (3،88 د) و2،85 بالمائة (2،040 د).

Publié le:2017-01-27 19:46:21

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1 de 1 commentaires pour l'article 137542

Mandhouj  (France)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 20h 23m |           
وبلغت قيمة المعاملات لكامل الحصة 1،158 مليون دينار (م د).


ما قدر مساهمة البورصة في التنمية ؟



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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