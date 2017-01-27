اورونج تونس تشجع الابتكار التكنولوجي خدمة للمواطنين

Vendredi 27 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-27 21:08:20

- تحصلت التطبيقة الجوالة "طفولة كيدس" للباعثة عواطف مصباحي، على الجائزة الأولى في مسابقة الباعث المجدد لسنة 2016، التي ينظمها المشغل أورنج تونس بالتعاون مع مؤسسة يونس للأعمال الاجتماعية.وتقدم التطبيقة ، محتوى تربويا وترفيهيا باللغة العربية للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات.وتضم التطبيقة أيضا بحسب عواطف، باقة متنوعة ل4 فقرات تفاعلية تشرك الاباء وتحسس الاطفال وهم يلعبون.وتهم الفقرات القصص والألعاب التربوية وورشة للبحث الفني والعلمي تمكن الطفل من القيام بكل اشكال التجارب (ورشتي) وتلفزة جوالة. وأوضحت مصباحي، أن هذه التطبيقة تمكن الاباء من رجع صدى بشأن أذواق وميولات أبنائهم.وآلت الجائزة الثانية من نفس المسابقة الى المبتكر الطاهر الرمادي عن تطبيقته "مانوسكري" المخصصة لبيع الكتب عبر الأنترنات.ويعد هذا المشروع، الذي أطلق منذ أفريل 2015 بمثابة مكتبة لبيع الكتب الجديدة عن بعد، تستغرق 48 ساعة لايصال الكتب لمقتنيها بكل أنحاء البلاد.ولفت رمادي أنه بفضل هذه التطبيقة تم بيع 3000 كتاب. وتوفر "مانوسكري" 2000 عنوان.وتمنح جائزة الباعث المجدد سنويا الى أفضل تطبيقة تكنولوجية مبتكرة لخدمة المواطنين.، وتلقت لجنة تحكيم المسابقة أكثر من 150 ملف للمشاركة 40 بالمائة من هذه الملفات تعود الى نساء من مختلف جهات البلاد.ويرجى من المسابقة بحسب منظميها (أورونج تونس و شركة يونس للأعمال الاجتماعية)، دعم وتشجيع الشبان في قطاعات استراتيجية وحيوية مثل التعليم والثقافة على اعتبار أنها تمثل دعائم أساسية للتنمية في تونس.وسيحظى كلا المشروعين المتوجين بحسب القائمين على المسابقة، بالمرافقة والمتابعة طيلة سنة لاعداد وصياغة خطة واستراتيجية للعمل الاجتماعي مع العمل على ايجاد مصادر للتمويل ومزيد تحسين وتطوير تطبيقاتهما للهواتف الجوالة بمركز أورنج للتطوير.