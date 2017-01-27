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Economie

بنك الزيتونة: الفصل بين مهام رئيس المجلس الإداري والمدير العام

Vendredi 27 Janvier 2017
بــاب نــات - قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة لبنك الزيتونة، تغيير طريقة تسيير البنك من خلال الفصل بين مهام رئيس المجلس الإداري والمدير العام، وفق ما أعلنه البنك في بلاغ صادر اليوم الجمعة على موقع البوصة التونسية.

ويندرج هذا القرار ضمن ما ورد في الفصلين 46 و194 المتعلقين بقانون البنوك والمؤسسات المالية عدد 2016/48 وقد تم إتخاذ القرار يوم 12 جانفي الجاري ، تاريخ انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة لبنك الزيتونة نهل



Publié le:2017-01-27 20:04:44

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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