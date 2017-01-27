بنك الزيتونة: الفصل بين مهام رئيس المجلس الإداري والمدير العام

Vendredi 27 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-27 20:04:44

- قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة لبنك الزيتونة، تغيير طريقة تسيير البنك من خلال الفصل بين مهام رئيس المجلس الإداري والمدير العام، وفق ما أعلنه البنك في بلاغ صادر اليوم الجمعة على موقع البوصة التونسية.ويندرج هذا القرار ضمن ما ورد في الفصلين 46 و194 المتعلقين بقانون البنوك والمؤسسات المالية عدد 2016/48 وقد تم إتخاذ القرار يوم 12 جانفي الجاري ، تاريخ انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة لبنك الزيتونة نهل