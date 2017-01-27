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Economie

افتتاح معرض التمويلات الصغرى والإقتصاد الإجتماعي التضامني بالعاصمة

Vendredi 27 Janvier 2017
بــاب نــات - إفتتحت وزير المالية لمياء الزريبي عشية اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات بالعاصمة معرض التمويلات الصغرى والإقتصاد الإجتماعي التضامني الذي يجمع العديد من المؤسسات التمويلية والتكوينية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع إقامة المشاريع الصغرى.

ويستمر المعرض يومي 27 و28 جانفي ويشهد الى جانب عرض نشاط المؤسسات والمنظمات المشاركة عديد الندوات والمحاضرات حول أهمية التمويلات الصغرى للمشاريع الإقتصادية وكيفية إنجاح الإستثمارات الصغيرة بمشاركة خبراء من تونس والخارج.
وتشمل التمويلات الصغرى القروض والتأمينات والإدخار، وتهدف إلى تمكين ذي الدخل المحدود من تحقيق الإكتفاء لتسديد ثمن الخدمات وإقامة مشاريع منتجة صغيرة الحجم وقابلة للتنمية وإدماج فئات أوسع في مجال الإستهلاك والإنتاج.
وتين الإحصاءات أن 81 بالمائة من التونسيين مهتمون بالتمويلات الصغرى وأن السوق التونسية تعد ما بين 2ر1 و4ر1 مليون من المستثمرين الصغار في حين تعمل السياسات الحكومية على دعم هذا العدد لتنشيط الإستثمار.




Publié le:2017-01-27 19:20:56

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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