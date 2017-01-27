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AFH :انطلاق تهيئة 2300 هك بولايتي بنعروس وزغوان

Vendredi 27 Janvier 2017
بــاب نــات - أعلن الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى، محمد الخامس العبيدي، أمس الخميس، في تصريح لمراسل (وات) بنابل، أن الوكالة انطلقت في العمل لتهيئة تهيئة قرابة 2300 هك بمنطقة بوربيع بولاية بن عروس في اتجاه زغوان، بعد أن تحصلت على موافقة المجلس الجهوي، وانطلقت دراسة الجدوى لهذا المشروع الهام الذي يندرج في إطار جهود الوكالة لتوفير المقاسم بمنطقة تونس الكبرى.

وأضاف العبيدي، على هامش مشاركته في أعمال ندوة جهوية حول "التهيئة الترابية واستراتيجية تدخل الوكالة العقارية للسكنى بولاية نابل"، أن "الوكالة العقارية للسكنى أنجزت مشاريع تهيئة منذ إحداثها سنة 1973 لما لا يقل عن 7 آلاف هكتار، وقد وضعت برنامجا طموحا يمتد إلى سنة 2030 لمضاعفة تدخلاتها، ولتهيئة ما لا يقل عن 15 ألف هكتار، من خلال جملة من المشاريع، التي يتم العمل عليها فعليا، وتشمل مختلف جهات الجمهورية، وبمعدل انجاز لـ1000 مقسم في السنة للفترة أولى الممتدة بين 2016 و2020".
وشدد على "أن تطوير أداء الوكالة في الاستجابة للطلبات المكثفة من المقاسم، يمر حتما بتسريع نسق البت في الملفات التي تخص الأراضي التي تنوي الوكالة إنجاز تدخلات بها، خاصة وأن المعدل الحالي لإنجاز المشروع يتراوح بين 12 و15 سنة"، مبينا أن "أكثر من 80 بالمائة من هذه المدة الزمنية تستغرق في إتمام الاجراءات الإدارية وجمع التوقيعات وتوفير الوثائق".
وأبرز أن "هذه الندوة الجهوية الأولى من نوعها، التي تنظمها الوكالة، تعتبر مناسبة هامة للتأكيد على الحاجة إلى انخراط كل المتدخلين من سلط جهوية ومحلية وإدارية، على غرار ما تقوم به ولاية نابل، ودفع التعاون مع الوكالة للتسريع في نسق الفصل في الملفات من أجل نجاعة أكبر، وحتى تصل تدخلات الوكالة إلى كل المعتمديات دون استثناء.
وذكر المدير بالوكالة العقارية للسكنى المكلف بمتابعة مشاريع ولايات بن عروس وزغوان ونابل، أن "ولاية نابل تشهد في هذه الفترة إنجاز جملة من المشاريع، من بينها بالخصوص مشروع "نيابوليس"، وهو مشروع توسع على مساحة تقارب الـ131 هك لمشروع "نابل الجديدة" المعروف بمنطقة "اف ا هاش"، حيث المركب الجامعي بنابل، مشيرا الى أن المشروع قد بلغ بعد مرحلة الاقتناءات والدراسات العمرانية.
وتوقع أن تنطلق الأشغال في حدود سنة 2019.
وأشار إلى أنه يتم في الفترة ذاتها، إنجاز مشروع للسكن الجماعي بمنطقة النجاح، والمتمثل في 48 مقسما سكنيا فرديا، الذي بلغ مراحل متقدمة في الإنجاز ولم يبق إلا التهيئة بالكهرباء والغاز، إلى جانب برمجة مشروع هام بالحمامات يخص منطقة على مساحة 500 هك بالمدخل الشمالي للطريق السيارة، فضلا عن مشاريع بـ"سلتان" لقرابة 300 هك وأخرى بـ"بئر بورقبة" و"بوعرقوب" و"قربة" و"بني خلاد" و"منزل تميم" و"قليبية" و"المريسة سليمان".



Publié le:2017-01-27 23:06:48

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Burkina Faso - Tunisie
  20h : Sénéga - Cameroun
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
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