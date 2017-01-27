''انا يقظ'' تكرم المبلغين عن الفساد

Vendredi 27 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-27 19:09:24

- نظمت " انا يقظ " حفلا بمدينة العلوم بالعاصمة لتكريم المبلغين عن الفساد تحت شعار " تونس او الفساد " ، و قد حضر بالخصوص الاستاذ شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي شدد في كلمته على قيمة المبادرة في حماية المبلغين و اكد على الدور الوطني الذي يقوم به كل مبلغ عن الفساد و اعتبر ان الفساد و الارهاب مرتبطان ببعضهما مثلما شكر الاعلام على دوره في هذا المجال ،، من ناحية اخرى قال مهيب القروي الكاتب العام لمنظمة "انا يقظ " ان الهدف من المبادرة رمزي وهو مساندة كل المبلغين عن الفساد الذين يتعرضون للهرسلة و الاحالة على مجلس التاديب .شمل التكريم قطاعات مختلفة مثل الصحة (اللوالب ) و التجهيز و المكفوفين و النقل و وزارة التريية حيث تم تكريم الاستاذ و النقابي عادل الزواوي بسبب ملف اللافتات الاشهارية ، وهو امر احاله على مجلس التاديب بالادارة الجهوية باريانة ...