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Economie

''انا يقظ'' تكرم المبلغين عن الفساد

Vendredi 27 Janvier 2017
بــاب نــات - نظمت " انا يقظ " حفلا بمدينة العلوم بالعاصمة لتكريم المبلغين عن الفساد تحت شعار " تونس او الفساد " ، و قد حضر بالخصوص الاستاذ شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي شدد في كلمته على قيمة المبادرة في حماية المبلغين و اكد على الدور الوطني الذي يقوم به كل مبلغ عن الفساد و اعتبر ان الفساد و الارهاب مرتبطان ببعضهما مثلما شكر الاعلام على دوره في هذا المجال ،، من ناحية اخرى قال مهيب القروي الكاتب العام لمنظمة "انا يقظ " ان الهدف من المبادرة رمزي وهو مساندة كل المبلغين عن الفساد الذين يتعرضون للهرسلة و الاحالة على مجلس التاديب .
شمل التكريم قطاعات مختلفة مثل الصحة (اللوالب ) و التجهيز و المكفوفين و النقل و وزارة التريية حيث تم تكريم الاستاذ و النقابي عادل الزواوي بسبب ملف اللافتات الاشهارية ، وهو امر احاله على مجلس التاديب بالادارة الجهوية باريانة ...






Publié le:2017-01-27 19:09:24

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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