مجلس الوزراء يصادق على مشاريع قوانين منها مايتعلق بإحداث وسام الوفاء والتضحية لشهداء المؤسستين العسكرية والأمنية

Vendredi 27 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-27 18:59:53

- أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني، أن المجلس الوزاري، المنعقد بعد ظهر اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، صادق على جملة من مشاريع القوانين تمثلت أساسا في المشروع المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية لشهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية.وأضاف الدهماني، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع، أن المجلس صادق أيضا على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان بين الحكومة التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج الحدّ من التلوث بالبحر الابيض المتوسط.وصادق المجلس أيضا، حسب الدهماني، بالموافقة على عقد الضمان بين الحكومة التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء بالاضافة الى المصادقة على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح أحكام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت1999.وتولى المجلس خلال اجتماعه اليوم المصادقة كذلك على مشروع قانون يتعلّق باتفاقيات تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس وفق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين الحكومة التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض.وتطرّق الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالمناسبة، إلى المنشور عدد 4 الصادر بتاريخ 16 جانفي 2017 والقاضي بمنع الموظفين العموميين من الادلاء بتصريحات إعلامية دون إذن مسبق وتصريح من الرئيس المباشر، حيث أكد أن هذا القانون يرتب العمل الإداري ويحدد المسؤوليات ولا يحمل أبعادا تضرب حرية التعبير أو حق النفاذ إلى المعلومة.