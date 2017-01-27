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Politique

قيزة يسحب ملفه من هيئة الحقيقة والكرامة ويتنازل عن جبر الضرر

Vendredi 27 Janvier 2017
بــاب نــات - أعلن الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة في بيان اليوم الجمعة 27 جانفي 2017 سحب الملف الذي قدمه لهيئة الحقيقة والكرامة من أجل رد الاعتبار مع التنازل على جبر الضرر المادي، وذلك لتفطنه 'أن هذه الهيئة لا علاقة لها بالحقيقة والكرامة وهي بصدد توظيف نضالاتهم لأهداف سياسية لا تمت بصلة لما ضحّى من أجله' حسب تعبيره.




Publié le:2017-01-27 17:38:33

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1 de 1 commentaires pour l'article 137531

MedTunisie  ()  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 18h 00m | Par           
اشك في رواية قيزة و لا اشك في بن سدرين و هيئتهاو الخلفيات دور جيوب الردة



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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