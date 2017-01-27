Publié le:2017-01-27 17:38:33
قيزة يسحب ملفه من هيئة الحقيقة والكرامة ويتنازل عن جبر الضرر
Vendredi 27 Janvier 2017
بــاب نــات - أعلن الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة في بيان اليوم الجمعة 27 جانفي 2017 سحب الملف الذي قدمه لهيئة الحقيقة والكرامة من أجل رد الاعتبار مع التنازل على جبر الضرر المادي، وذلك لتفطنه 'أن هذه الهيئة لا علاقة لها بالحقيقة والكرامة وهي بصدد توظيف نضالاتهم لأهداف سياسية لا تمت بصلة لما ضحّى من أجله' حسب تعبيره.
Publié le:2017-01-27 17:38:33
Publié le:2017-01-27 17:38:33
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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