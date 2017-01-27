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Journaux Politique قيزة يسحب ملفه من هيئة الحقيقة والكرامة ويتنازل عن جبر الضرر Vendredi 27 Janvier 2017

بــاب نــات - أعلن الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة في بيان اليوم الجمعة 27 جانفي 2017 سحب الملف الذي قدمه لهيئة الحقيقة والكرامة من أجل رد الاعتبار مع التنازل على جبر الضرر المادي، وذلك لتفطنه 'أن هذه الهيئة لا علاقة لها بالحقيقة والكرامة وهي بصدد توظيف نضالاتهم لأهداف سياسية لا تمت بصلة لما ضحّى من أجله' حسب تعبيره.









Publié le:2017-01-27 17:38:33

- أعلن الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة في بيان اليوم الجمعة 27 جانفي 2017 سحب الملف الذي قدمه لهيئة الحقيقة والكرامة من أجل رد الاعتبار مع التنازل على جبر الضرر المادي، وذلك لتفطنه 'أن هذه الهيئة لا علاقة لها بالحقيقة والكرامة وهي بصدد توظيف نضالاتهم لأهداف سياسية لا تمت بصلة لما ضحّى من أجله' حسب تعبيره.

cadre-9abafe751b94168d89448debccb454e9-2017-01-27 17:38:33

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MedTunisie () | Vendredi 27 Janvier 2017 à 18h 00m | Par