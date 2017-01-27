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Journaux Partis نداء تونس تطالب رضا بالحاج بارجاع وثائق واختام الحزب وبعدم التحدث باسمه Vendredi 27 Janvier 2017

بــاب نــات - أفاد نزار عياد محامي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي أن الحركة /شق حافظ قائد السبسي/ طلبت بصفة رسمية من رضا بالحاج إرجاع جميع أختام الحزب التي بقيت بحوزته بمقتضي مسؤوليته السابقة كعضو في الهيئة السياسية للحركة والامتناع عن استغلال إسم الحزب وشعاره ووثائقه الرسمية أو الحديث باسمه أو القبض أو الصرف أو الإمضاء نيابة عنه.



وذكر نزار عياد في اتصال هاتفي عشية اليوم الجمعة بوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن "الحركة متمسكة بهياكلها الشرعية "ولا تنوي في المرحلة الحالية الإنجرار إلى أي نزاع قضائي على خلفية حزبية قد يمس بصورة الحركة لدى الرأي العام وذلك طالما لم يقع المساس بأهدافها ومبادئها وبوحدة هياكلها" وفق تعبيره.







Publié le:2017-01-27 17:18:21

- أفاد نزار عياد محامي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي أن الحركة /شق حافظ قائد السبسي/ طلبت بصفة رسمية من رضا بالحاج إرجاع جميع أختام الحزب التي بقيت بحوزته بمقتضي مسؤوليته السابقة كعضو في الهيئة السياسية للحركة والامتناع عن استغلال إسم الحزب وشعاره ووثائقه الرسمية أو الحديث باسمه أو القبض أو الصرف أو الإمضاء نيابة عنه.وذكر نزار عياد في اتصال هاتفي عشية اليوم الجمعة بوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن "الحركة متمسكة بهياكلها الشرعية "ولا تنوي في المرحلة الحالية الإنجرار إلى أي نزاع قضائي على خلفية حزبية قد يمس بصورة الحركة لدى الرأي العام وذلك طالما لم يقع المساس بأهدافها ومبادئها وبوحدة هياكلها" وفق تعبيره.

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