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Partis

نداء تونس تطالب رضا بالحاج بارجاع وثائق واختام الحزب وبعدم التحدث باسمه

Vendredi 27 Janvier 2017
بــاب نــات - أفاد نزار عياد محامي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي أن الحركة /شق حافظ قائد السبسي/ طلبت بصفة رسمية من رضا بالحاج إرجاع جميع أختام الحزب التي بقيت بحوزته بمقتضي مسؤوليته السابقة كعضو في الهيئة السياسية للحركة والامتناع عن استغلال إسم الحزب وشعاره ووثائقه الرسمية أو الحديث باسمه أو القبض أو الصرف أو الإمضاء نيابة عنه.

وذكر نزار عياد في اتصال هاتفي عشية اليوم الجمعة بوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن "الحركة متمسكة بهياكلها الشرعية "ولا تنوي في المرحلة الحالية الإنجرار إلى أي نزاع قضائي على خلفية حزبية قد يمس بصورة الحركة لدى الرأي العام وذلك طالما لم يقع المساس بأهدافها ومبادئها وبوحدة هياكلها" وفق تعبيره.



Publié le:2017-01-27 17:18:21

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2 de 2 commentaires pour l'article 137530

Mandhouj  (France)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 19h 02m |           
"نداء تونس تطالب رضا بالحاج بارجاع وثائق واختام الحزب وبعدم التحدث باسمه"

عنوان يضحك ، و يحمل معاني !

تخيلوا لو كان في عهد بورقيبة أو بن علي .. و مجموعة انشقت عن الحزب و تفوهت بنصف كلمة ضد قيادي في الحزب ؟ تصبح غبار ... أما اليوم بعد قضاء أكثر من 300 شهيد في الثورة و بعدها ، ينعم الكثير من أبناء التجمع المنحل بالديمقراطية و بذخ العيش ، و البطالة الذين اسقطوا النظام ، يعيشون في الميزيريا ! أين ريح الديمقراطية على العدالة الاجتماعية ؟ أين ريح الديمقراطية على المحاسبة و على الشفافية ؟

وين التنمية يا حكومة ؟
وين الحرب على الفساد ؟
وين الشفافية ؟
وين الثروات الباطنية ، البترول و غيره ؟
وين الوعود الانتخابية ؟

وين وين وين .. وين الملايين ؟ الشعب العربي وين ... (شكرا للتي غنت ).

منتصب القامة أمشي :: مرفوع الهامة أمشي .

Langdevip  (France)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 18h 02m |           
ميت يسلب في ميت

المشكل حزب مقبور , الله اعلم اشكون متمعش بفلوش الشعب إلي يتمتع بيها هذا الحزب

إلي متوفي عندو مدة كبيرة

ما ثماش محامي وطني يطلق اعليهم و إرجع فلوس الدولة المنهوبة ,

الاحزاب المفلسة تقبض و توكل في فلوس الشعب باسم الدمقراطية , مثل حزب المؤقت مخلوع

الصندوق ألعاتي , و حزب البسكلات , و حزب الحوتة , و حزب المفتاح و احزاب

الفلفل , الطماطم , لبصل , والمعدنوس والقائمة طويلة , ناس متمعشة و برشة ذري تمشي حفاية

في البرد

ولد بجبوج يتفزعك و يلعب و عملولو زربية حمرة في قفصة إنعم في قفصة




Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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