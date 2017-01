Babnet

Journaux Culture حجز تمثال ''غانيماد'' المسروق من متحف قرطاج ... استعادة قطعة أثرية فريدة من نوعها في العالم Vendredi 27 Janvier 2017

بــاب نــات - يمثل حجز تمثال "غانيماد" المسروق منذ 3 سنوات من المتحف الأثري بقرطاج، إنجازا هاما واستعادة لقطعة أثرية فريدة من نوعها في العالم.

فهو منحوت من المرمر الأبيض، ويبلغ طوله 49 سنتمترا، ويعود تاريخه إلى القرن الخامس بعد الميلاد، ويمثل "الميثولوجيا الإغريقية".

وهذه القطعة الأثرية النادرة مجسمة في تمثال "جوبيتير" في شكل صقر يحمل فوق جناحه الأيسر تمثال "غانيماد" القريب من الإله "زيوس" رب الآلهة عند الإغريق.

و"غانيماد" هو اسم يطلق أيضا على أكبر قمر في المجموعة الشمسية، وهو أكبر حتى من عطارد وبلوتو، ويقابل دائما كوكب المشتري.

وقد تمكن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية، يوم أمس الخميس، من حجز هذا التمثال لدى شخص كان يسعى للتفريط فيه.

وتعود حادثة سرقة هذا التمثال من متحف قرطاج درمش إلى 9 نوفمبر 2013، وقد تمكن أعوان الأمن أواخر سنة 2015 من التعرّف على الجاني، غير أنه تعذر حينذاك حجز القطعة المذكورة وإيداع المعني بالسّجن.

وتزخر تونس بالآلاف من القطع الأثرية النادرة، وتشير تقارير أمنية إلى انتشار عصابات البحث عن الكنوز وتنامي أعمال الحفر في المناطق الأثرية المنتشرة على كامل تراب الجمهورية.

وكانت الأشهر التي تلت ثورة 14 جانفي 2011، قد كشفت عن استيلاء عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأصهاره على عدد كبير من التحف الأثرية التي زينت قصورهم.



وتتواصل الحفريات التي تكشف على أن تونس لا تزال تزخر بالكثير من التحف الأثرية التي تعود الى حقبات تاريخية مختلفة.



وتمثال قانيماد هو تمثال من الرخام يعود إلى القرن الرابع أو القرن الخامس. تم اكتشافه في الموقع الأثري بقرطاج في تونس، من قبل فريق من علماء الآثار الأمريكيّن سنة 1973 و ذلك في إطار حفريّات أنجزت إثر الحملة الكبيرة التي أطلقتها اليونسكو تحت مسمّى "يجب انقاذ قرطاج" "Carthage must be saved". يجسّد هذا التمثال

كان التمثال مهشّما عند العثور عليه، أعيد تشكيله بعناية ثم تمّ عرضه في متحف صغيرموجود في موقع الحفريّات، هو المتحف المسيحي المبكر بقرطاج. ووفقا لايلين ك. قازدا Elaine K. Gazda، التي درست التمثال أنه "على الرغم من صغر حجمها، فإن مجموعة التماثيل هذه معبرة بشكل ملحوظ" و هي في "حالة جيدة مبهرة". و أن هذا التمثال "هو اكتشاف لم يسبق له مثيل" في الموقع الأثري بقرطاج، وهو يعكس جودة الأعمال الفنيّة المتداولة في افريقيا الرومانية في العصور القديمة المتأخرة.



Publié le:2017-01-27 17:11:18

Imed Brahmi (Tunisia) | Vendredi 27 Janvier 2017 à 18h 38m |