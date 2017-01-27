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Culture

حجز تمثال ''غانيماد'' المسروق من متحف قرطاج ... استعادة قطعة أثرية فريدة من نوعها في العالم

Vendredi 27 Janvier 2017
بــاب نــات - يمثل حجز تمثال "غانيماد" المسروق منذ 3 سنوات من المتحف الأثري بقرطاج، إنجازا هاما واستعادة لقطعة أثرية فريدة من نوعها في العالم.
فهو منحوت من المرمر الأبيض، ويبلغ طوله 49 سنتمترا، ويعود تاريخه إلى القرن الخامس بعد الميلاد، ويمثل "الميثولوجيا الإغريقية".
وهذه القطعة الأثرية النادرة مجسمة في تمثال "جوبيتير" في شكل صقر يحمل فوق جناحه الأيسر تمثال "غانيماد" القريب من الإله "زيوس" رب الآلهة عند الإغريق.
و"غانيماد" هو اسم يطلق أيضا على أكبر قمر في المجموعة الشمسية، وهو أكبر حتى من عطارد وبلوتو، ويقابل دائما كوكب المشتري.
وقد تمكن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية، يوم أمس الخميس، من حجز هذا التمثال لدى شخص كان يسعى للتفريط فيه.
وتعود حادثة سرقة هذا التمثال من متحف قرطاج درمش إلى 9 نوفمبر 2013، وقد تمكن أعوان الأمن أواخر سنة 2015 من التعرّف على الجاني، غير أنه تعذر حينذاك حجز القطعة المذكورة وإيداع المعني بالسّجن.
وتزخر تونس بالآلاف من القطع الأثرية النادرة، وتشير تقارير أمنية إلى انتشار عصابات البحث عن الكنوز وتنامي أعمال الحفر في المناطق الأثرية المنتشرة على كامل تراب الجمهورية.
وكانت الأشهر التي تلت ثورة 14 جانفي 2011، قد كشفت عن استيلاء عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأصهاره على عدد كبير من التحف الأثرية التي زينت قصورهم.

وتتواصل الحفريات التي تكشف على أن تونس لا تزال تزخر بالكثير من التحف الأثرية التي تعود الى حقبات تاريخية مختلفة.

وتمثال قانيماد هو تمثال من الرخام يعود إلى القرن الرابع أو القرن الخامس. تم اكتشافه في الموقع الأثري بقرطاج في تونس، من قبل فريق من علماء الآثار الأمريكيّن سنة 1973 و ذلك في إطار حفريّات أنجزت إثر الحملة الكبيرة التي أطلقتها اليونسكو تحت مسمّى "يجب انقاذ قرطاج" "Carthage must be saved". يجسّد هذا التمثال غانيمادس و زيوس (في صورة النسر). و معهم كلب وعنزة نائمة.
كان التمثال مهشّما عند العثور عليه، أعيد تشكيله بعناية ثم تمّ عرضه في متحف صغيرموجود في موقع الحفريّات، هو المتحف المسيحي المبكر بقرطاج. ووفقا لايلين ك. قازدا Elaine K. Gazda، التي درست التمثال أنه "على الرغم من صغر حجمها، فإن مجموعة التماثيل هذه معبرة بشكل ملحوظ" و هي في "حالة جيدة مبهرة". و أن هذا التمثال "هو اكتشاف لم يسبق له مثيل" في الموقع الأثري بقرطاج، وهو يعكس جودة الأعمال الفنيّة المتداولة في افريقيا الرومانية في العصور القديمة المتأخرة.

Publié le:2017-01-27 17:11:18

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6 de 6 commentaires pour l'article 137529

Imed Brahmi  (Tunisia)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 18h 38m |           
@HerdMentalityFood يرحم فمك هالكبول الصهيوني langdepute اختفى و ما سمعناش صوتو أيام اغتيال الزواري يبدو أنه كان لاهي يرتب و يجند في المرتزقة اللي باش يقوموا بعملية الإغتيال و توة كي بردت الحكاية هاو يرجع يحك و يدك على الترويكا

Fazizo  (Tunisia)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 17h 18m |           
Il faut centraliser toutes ces pieces de valeur au musee du bardo afin qu'un large public puisse les admirer et ou la securite est garantie ,le musee de Dermech n'étant pas trés fréquenté.

HerdMentalityFood  (France)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 16h 18m | Par           
لسان الافعى يتباهى بجدوده الرومان و البونيين و كأنهم من سلالة واحدة رغم حروب بونيقية ثلاث انتهت بتدمير قرطاج؟ لا ريب في أنها افعى لقيطة كل همها وسواس قهري بالترويكا و حنين الى عبودية المخلوع ، و الافعى كما تعلمون ايها الملأ من الفواسق فلا يضرها أن تكون لقيطة كذلك

HerdMentalityFood  (France)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 16h 09m | Par           
عندما يتعذر القبض على لص فاعلم أن وراءه حاكم لص يتقاسم معه الغنيمة

Langdevip  (France)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 16h 01m |           
الحمد ألله على رجوع قانيماد بعد غياب كبير , و شكرا لرجال الامن إلي خدموا خدمة كبيرة

للعثور على هالقطعة الاثارية إلي تمثل تاريخ تونس الاصيل , و اجدادنا الرومان و أهل البطل حنبعل

و عليسة و تاريخ الوطن العزيز قرطاج أم الدنيا و روما



عام 2013 عام الجواعة امتع التروكة المقبورة إلي دخلوا على بلاد حنبعل والحبيب كيف خنافس

الفول حتى لقشور ما منعتش منهم يا بوقلب

شكرا للامن الجمهوري على هذا العمل الجبار و القطعة الاثرية تابعة الحضارة و تاريخ

تونس

مبروك , مبروك لمتحف باردو


Mandhouj  (France)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 15h 32m |           
يا سيدي الحمد الله ...

أعتقد أنه من الأجدر أن نضع آليات عدالة انتقالية فيما يخص الأثار .. ربما نتمكن من إسترجاع الكثير منها و معرفة أين هي (خاصة أنه يقال أن هناك ما قيمة أكثر من 10 مليارات دينار ) من الأثار المسروقة ..



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
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