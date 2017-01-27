النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بالقصرين تنفّذ وقفة احتجاجية للمطالبة بتفعيل عدة ملفات عالقة

Vendredi 27 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-27 14:32:12

- نفّذت صباح اليوم الجمعة ، النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بالقصرين ، وقفة احتجاجية أمام مقر اقليم الامن الوطني بالجهة، للمطالبة بتفعيل عدة ملفات مهنية واجتماعية عالقة، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم قوات الامن الداخلي بالقصرين محمد علي العمري .و ذكر العمري في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه من بين هذه المطالب تفعيل قانون التعويض عن حوادث الشغل وتسوية وضعية أصحاب الشهائد العلمية والتقنية العاملين في السلك الأمني وتمكين جلّ الأمنيين من منحة الارهاب مضيفا أن الوقفة هي أيضا مناسبة للأمنيين للتعبير عن موقفهم الرافض من عودة الارهابيين من البلدان التي توصف ببؤر التوتر والتعبير عن استيائهم من بعض السياسيين الذين يسعون إلى تمرير هذا المشروع، حسب قوله .وأكد أن هذه الوقفة تأتي أيضا استجابة للهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الملتئمة يوم 24 ديسمبر المنقضي بالحمامات ، وموقفها الرافض لعودة الارهابيين إلى تونس وللمطالبة بفتح ملفات الامنيين الاجتماعية والمهنية العالقة.ورفع الأمنيون خلال الوقفة التي دامت حوالي الساعة شعارات منددة بعوة الارهابيين ورافضة لتوبتهم وواصفة عودتهم بالخراب والموت المحدق ببلادنا، مطالبين بحقهم الدستوري الكامل في الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية ، مؤكدين أنهم ليسوا مواطنين من الدرجة الثالثة وإنما هم حماة الوطن و قدموا الغالي والنفيس من أجل أمن واستقرار البلاد والعباد، حسب تعبيرهم .