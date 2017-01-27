توننداكس يستهل معاملات حصة الجمعة بتراجع ب01ر0%

Vendredi 27 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-27 12:18:29

- استهلت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات، حصة الجمعة، في المنطقة الحمراء اذ سجل مؤشرها المرجعي "توننداكس" تراجعا بنسبة 01ر0 بالمائة في حدود النقطة 79ر5547 وسط حجم مبادلات ناهز 081ر0 مليون دينار، حسب الوسيط بالبورصة "مينا كابتل".وبخصوص اداء الاسهم، ارتقت اسهم الشركة الصناعية العامة بنسبة 92ر2 بالمائة (76ر1 دينار) متبوعة باسهم كل من المعامل الالية بالساحل وبنك تونس العربي الدولي بنسب بلغت على التوالي 63ر2 بالمائة (95ر1 دينار) و19ر2 بالمائة (92 دينار).في المقابل تراجعت اسهم الكتروستار بنسبة 78ر3 بالمائة (80ر2 دينار) وتطورت اسمنت قرطاج بنسبة 57ر2 بالمائة (89ر1 دينار).كما ارتقت اسهم سوتيماي بنسبة 32ر2 بالمائة ليصل سعر السهم الواحد الى 68ر1 دينار.