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Economie

توننداكس يستهل معاملات حصة الجمعة بتراجع ب01ر0%

Vendredi 27 Janvier 2017
بــاب نــات - استهلت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات، حصة الجمعة، في المنطقة الحمراء اذ سجل مؤشرها المرجعي "توننداكس" تراجعا بنسبة 01ر0 بالمائة في حدود النقطة 79ر5547 وسط حجم مبادلات ناهز 081ر0 مليون دينار، حسب الوسيط بالبورصة "مينا كابتل".

وبخصوص اداء الاسهم، ارتقت اسهم الشركة الصناعية العامة بنسبة 92ر2 بالمائة (76ر1 دينار) متبوعة باسهم كل من المعامل الالية بالساحل وبنك تونس العربي الدولي بنسب بلغت على التوالي 63ر2 بالمائة (95ر1 دينار) و19ر2 بالمائة (92 دينار).
في المقابل تراجعت اسهم الكتروستار بنسبة 78ر3 بالمائة (80ر2 دينار) وتطورت اسمنت قرطاج بنسبة 57ر2 بالمائة (89ر1 دينار).
كما ارتقت اسهم سوتيماي بنسبة 32ر2 بالمائة ليصل سعر السهم الواحد الى 68ر1 دينار.



Publié le:2017-01-27 12:18:29

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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