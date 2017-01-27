البنك التونسي للتضامن يصادق على تمويل 416 مشروعا بباجة خلال سنة 2016

Vendredi 27 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-27 15:07:39

- سجل حجم التمويلات ،التى صادق عليها البنك التونسي للتضامن سنة 2016 بباجة، ارتفاعا قارب الـ90 بالمائة مقارنة بالتمويلات المصادق عليها سنة 2015 ،حيث بلغت 5ر6 ملايين دينار لفائدة 416 مشروعا توفر اكثر من 600 موطن شغل مقارنة بـ 6ر3 ملايين دينار سنة 2015 لفائدة 376 مشروعا،وذلك حسب ما تم التطرق اليه اليوم في جلسة بمقر ولاية باجة.و اعلن رئيس فرع البنك التونسي للتضامن سليم الوحيشي ،خلال الجلسة التي اهتمت بتقييم تقدم انجاز المشاريع الممولة من البنك والتعرف على مشاغل باعثي المشاريع، ان 380 مشروعا قد دخلت فعلا حيز الانجاز سنة 2016 بتكلفة تبلغ اكثر من 5ر5 ملايين دينار ، فى حين تم خلال شهر ديسمبر من سنة 2016 المصادقة على 36 مشروعا ستدخل حيز الانجاز سنة 2017 .وأضاف أن التطور النوعي للمشاريع سجل بعث 75 صاحب شهادة عليا لمشاريع متنوعة ،مبينا ان قطاع الخدمات قد استقطب اكثر من 3 ملايين دينار كما استأثرت قطاعات الفلاحة والمهن الصغري بنصيب هام من التمويلات سنة 2016.و دعا عدد من الباعثين فى قطاع المقاولات من تمكينهم فعليا من نصيب صغير من السوق فى طلبات العروض وتحسيس البلديات لتفعيل الاجراءات المتخذة لفائدة الباعثين الجدد حتى يتمكنوا من العمل.وطالب عدد اخر من الباعثين فى مجالات مختلفة بتبسيط الاجراءات الادارية وتقليص عدد المتدخلين فى عملية الاستثمارات لاختصار الاجال،حيث أثاروا ايضا اشكاليات تتعلق بمحدودية المكاتب والمقرات بفضاء المبادرة بالجهة وارتفاع اسعار الكراء بالنسبة للباعثين ومحدودية المال المتداول ونقص المزودين بالآلات وبعدد من المواد بولاية باجة.