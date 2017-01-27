باكالوريا 2017: بطاقة الاستدعاء ستحمل صورة المترشح

وأوضح في تصريح لجريدة الصباح الصادرة اليوم الجمعة 27 جانفي 2017 أن الاختبارات الكتابية ستنطلق في الأسبوع الثالث و العشرين من السنة الدراسة ما يوفر أسبوعا إضافيا يستثمره التلاميذ في المراجعة مع تقديم موعد إعلان نتائج الدورة الرئيسية بيوم ليوافق يوم الجمعة 23 من جوان حتى لا يتزامن مع عيد الفطر وفق تصريحه.
علما أنه سيقع التخلي كليا عن احتساب 20 بالمائة من المعدل السنوي في المعدل النهائي لإمتحانات الباكالوريا ، والتي من المنتظر أن تكون بمثابة رد الاعتبار لهذا الامتحان الوطني واستعادة اشعاعه.
Publié le:2017-01-27 10:32:07
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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