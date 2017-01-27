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Radio Babnet Tunisie  On Air: Shadia - La Ya Sid Ahmed  
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باكالوريا 2017: بطاقة الاستدعاء ستحمل صورة المترشح

Vendredi 27 Janvier 2017
بــاب نــات - قال مدير عام الامتحانات الوطنية عمر الولباني انّ بطاقات الإستدعاء لإمتحانات الباكالوريا ستحمل ابتداء من دورة هذا العام صورة المترشح للتثبت من هوية المترشحين.

وأوضح في تصريح لجريدة الصباح الصادرة اليوم الجمعة 27 جانفي 2017 أن الاختبارات الكتابية ستنطلق في الأسبوع الثالث و العشرين من السنة الدراسة ما يوفر أسبوعا إضافيا يستثمره التلاميذ في المراجعة مع تقديم موعد إعلان نتائج الدورة الرئيسية بيوم ليوافق يوم الجمعة 23 من جوان حتى لا يتزامن مع عيد الفطر وفق تصريحه.

علما أنه سيقع التخلي كليا عن احتساب 20 بالمائة من المعدل السنوي في المعدل النهائي لإمتحانات الباكالوريا ، والتي من المنتظر أن تكون بمثابة رد الاعتبار لهذا الامتحان الوطني واستعادة اشعاعه.



Publié le:2017-01-27 10:32:07

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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