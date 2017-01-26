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Politique

نعيمة الهمامي تؤكد أن انتخاب عنصر نسائي في المكتب التنفيذي المنتخب فوز للمرأة وللاتحاد

Jeudi 26 Janvier 2017
بــاب نــات - اعتبرت الأمين العام المساعد المكلف بالعلاقات الدولية، نعيمة الهمامي، أن ولوج العنصر النسائي للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يعد فوزا ومفخرة للمرأة النقابية وللمنظمة الشغيلة.

وأفادت الهمامي في تصريح لـ(وات) على إثر صعودها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد في مؤتمره الثالث والعشرين، أنها ستعمل على تدعيم تواجد المرأة داخل هياكل الاتحاد، وفقا لما نص عليه الفصل الثالث من القانون الأساسي المنقح، وعلى وضع مشاغل المرأة النقابية والعاملة على طاولة المفاوضات، إلى جانب الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للمرأة العاملة.
وأكدت أن فوز المرأة بثلاثة مقاعد في انتخابات المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد قطع مع مرحلة غياب المرأة عن الهياكل القيادية في الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويشار إلى أن نعيمة الهمامي شغلت منذ سنة 1996 وإلى حدود 2014 خطة كاتب عام مساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي.
وترشحت نعيمة الهمامي لعضوية المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في ثلاثة مؤتمرات متتالية سنوات 2002 و 2006 و 2011 ولكنها لم تتمكن من الفوز بمقعد صلب هياكل الاتحاد المركزية المنتخبة.



Publié le:2017-01-26 21:48:29

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3 de 3 commentaires pour l'article 137502

HerdMentalityFood  (France)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 08h 48m | Par           
رفيقات يصرخن أنوثة و نعومة، وهو حال الرفيقات غالبا، متعبات مثقلات بهموم البروليتاريا و أشياء أخرى كثيرة، قالها لينين من قبل، واظنها تصح في تونس الجريحة

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 08h 29m |           
خطوة أفضل من لا شيء في منظمة مذكرة وتمثل عقلنا الانفعالي بالبطن ويبدو ذلك من خلال توزيع المناصب فقد أقصيت الفائزة من حمل ملف المرأة التي أسندت لرجل واكتفت بالعلاقات الدولية بعيدا عن الذكور .بمعنى مجرد ديكور ولكن فيه أمل أن يتحسن الوضع في قادم السنوات .

Mandhouj  (France)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 07h 53m |           
المؤتمر فشل في التجديد ، فشل في تمكين المرأة من مكان فاعل .. نفس الفريق ، لكن دون شخصية كرزمية ، كالعباسي .. و هذا ما سيدفع الاتحاد لأكثر فوضى في النضال و أكثر عنف غير مبرر .. نوبل جديدة للسلام ، ليست غدا .



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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