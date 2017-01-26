نعيمة الهمامي تؤكد أن انتخاب عنصر نسائي في المكتب التنفيذي المنتخب فوز للمرأة وللاتحاد

وأفادت الهمامي في تصريح لـ(وات) على إثر صعودها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد في مؤتمره الثالث والعشرين، أنها ستعمل على تدعيم تواجد المرأة داخل هياكل الاتحاد، وفقا لما نص عليه الفصل الثالث من القانون الأساسي المنقح، وعلى وضع مشاغل المرأة النقابية والعاملة على طاولة المفاوضات، إلى جانب الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للمرأة العاملة.
وأكدت أن فوز المرأة بثلاثة مقاعد في انتخابات المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد قطع مع مرحلة غياب المرأة عن الهياكل القيادية في الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويشار إلى أن نعيمة الهمامي شغلت منذ سنة 1996 وإلى حدود 2014 خطة كاتب عام مساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي.
وترشحت نعيمة الهمامي لعضوية المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في ثلاثة مؤتمرات متتالية سنوات 2002 و 2006 و 2011 ولكنها لم تتمكن من الفوز بمقعد صلب هياكل الاتحاد المركزية المنتخبة.
Publié le:2017-01-26 21:48:29
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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