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Justice

جمعية القضاة تندد ببيان صادر عن ''أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء'' وتعتبر أنه ''ممضى بانتحال صفة رئيس المجلس''

Jeudi 26 Janvier 2017
بــاب نــات - أدان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، البيان الصادر يوم 23 جانفي 2017 عن "أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والحامل لشعار الجمهورية والممضى بانتحال صفة رئيس المجلس"، منددا بما أسماه "السلوك المتحدي لقرارات المحكمة الإدارية والماس باستقلال القرارات القضائية، بتجاهل تنفيذها، والصادر عمّن يُفترض فيهم ضمان احترام استقلال القضاء".

وذكّر المكتب التنفيذي، في بيان له اليوم الخميس، بأن المحكمة الادارية سبق وأن أصدرت بتواريخ 2 و9 و16 جانفي 2017، قرارات تقضي بتأجيل تنفيذ "القرارات" الصادرة باسم المجلس الأعلى للقضاء والمتعلقة بالخصوص بتسمية رئيس للمجلس وناطق رسمي باسمه ورئيس لمجلس القضاء العدلي.

كما أكد البيان على أن "مواصلة مجموعة أقلية من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، القيام بأعمال باسمه، إنما يكشف عن عدم صدقية هذه الأقلية في ما أعلنته من التزامها بقرارات المحكمة الادارية وتعليقها لكل الأعمال غير الشرعية التي اتخذتها باسم المجلس"، معتبرا أن "ذلك الإعلان لم يكن إلا من باب التسويق الإعلامي لا غير".

ونبه إلى "خطورة الدعوة الواردة في ذلك البيان للتدخل التشريعي لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء بما يكشف المخططات المسبقة للمجموعة التي تعمل خارج إطار الشرعية في ضرب كل تمش لحل الأزمة"، محملا رئيس الحكومة ووزير العدل "مسؤولية الغطاء السياسي الذي وفرته لمجموعة أعضاء المجلس التي تتصرف خارج اجراءات الشرعية".


وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الهادي الزرمديني أصدر بيانا الاثنين الماضي، بخصوص مبادرة كان أطلقها كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول للمحكمة العقارية ووكيل الرئيس بدائرة المحاسبات لحل أزمة المجلس، معبرا في هذا السياق، عن "استعداد أعضاء المجلس للتفاعل مع كل مبادرة جدية تقدم مقترحات عملية لتجاوز الصعوبات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء".
وأهاب في ذات البيان بالسلط المعنية "الإسراع بتقديم مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الأساسي المنظم لعمل المجلس، وجعلها ذات أولوية، بالنظر لحالة التأكد القصوى".

ويشار إلى أنه تم يوم 29 ديسمبر الماضي انتخاب محمد الهادي الزرمديني، رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء والمحامية أسماء بن عربية نائبة له من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع الأول للمجلس، الذي ترأسه القاضي أحمد صواب.
وقال صواب، الذي كلف بخطة ناطق رسمي باسم المجلس، إن "الشخصية القانونية للمجلس الأعلى للقضاء كانت مكتملة خلال الاجتماع " وأن الحاضرين وعددهم 21 اجتمعوا لنحو 5 ساعات إثر توفر النصاب القانوني، وهو 42 عضوا.

Publié le:2017-01-26 20:20:26

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
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Finale
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