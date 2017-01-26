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Médias

الاعلان عن تخصيص نصيب المنظمة الشغيلة من جائزة نوبل للسلام لاحداث ''اذاعة حشاد''

Jeudi 26 Janvier 2017
بــاب نــات - أعلن رئيس المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي عن تخصيص نصيب الاتحاد من جائزة نوبل للسلام لاحداث اذاعة الاتحاد تحت اسم "اذاعة حشاد".

وقال في ختام اشغال المؤتمر مساء اليوم الخميس، ان انتخابات المؤتمر دارت في اجواء تنافسية ديمقراطية مضيفا ان الديمقراطية في الاتحاد ليست وليدة هذه اللحظة بل انها كانت اساس العمل النقابي منذ تاسيس هذه المنظمة على يد الزعيم فرحات حشاد.
وافاد ان اللوائح التي صدرت عن المؤتمر ستكون خارطة الطريق بالنسبة إلى عمل الاتحاد خلال الفترة القادمة وسيتم نشرها في وسائل الاعلام وعبر عن الاعتزاز بمستوى النقاشات التي دارت خلال اشغال المؤتمر وبالتنقيح الذي شمل الفصل الثالث من النظام الداخلي للاتحاد الذي اصبح بموجبه المراة متواجدة بحسب نظام الحصة، مشيرا الى ان المؤتمر افرز قيادة جديدة ستعمل على مواصلة التراكم والارث التاريخي للاتحاد والمحافظة عليه والعمل على مزيد تطويره.



Publié le:2017-01-26 20:14:36

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
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Finale
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