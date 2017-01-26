الاعلان عن تخصيص نصيب المنظمة الشغيلة من جائزة نوبل للسلام لاحداث ''اذاعة حشاد''

وقال في ختام اشغال المؤتمر مساء اليوم الخميس، ان انتخابات المؤتمر دارت في اجواء تنافسية ديمقراطية مضيفا ان الديمقراطية في الاتحاد ليست وليدة هذه اللحظة بل انها كانت اساس العمل النقابي منذ تاسيس هذه المنظمة على يد الزعيم فرحات حشاد.
وافاد ان اللوائح التي صدرت عن المؤتمر ستكون خارطة الطريق بالنسبة إلى عمل الاتحاد خلال الفترة القادمة وسيتم نشرها في وسائل الاعلام وعبر عن الاعتزاز بمستوى النقاشات التي دارت خلال اشغال المؤتمر وبالتنقيح الذي شمل الفصل الثالث من النظام الداخلي للاتحاد الذي اصبح بموجبه المراة متواجدة بحسب نظام الحصة، مشيرا الى ان المؤتمر افرز قيادة جديدة ستعمل على مواصلة التراكم والارث التاريخي للاتحاد والمحافظة عليه والعمل على مزيد تطويره.
Publié le:2017-01-26 20:14:36
Par:sinbad (Qatar )
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