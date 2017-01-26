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Sécurité

تفكيك عصابة متكوّنة من 7 أشخاص تستغلّ القصّر في الاجرام المنظّم مقابل مبالغ ماليّة

Jeudi 26 Janvier 2017
بــاب نــات - أفادت وزارة الداخلية أنه تمّ تفكيك عصابة متكوّنة من 7 أشخاص مورّطة في تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والسّلب تحت طائلة التّهديد باستعمال سلاح أبيض، وذلك في إطار تأمين محيط المؤسّسات التّربويّة لحماية التّلاميذ من شتّى الاعتداءات المسلّطة عليهم والتّنسيق مع المؤسّسات الاجتماعيّة المعنيّة بالأطفال.
وأوضحت في بلاغ لها اليوم الخميس، أن هذه العصابة تعتمد على استغلال القصّر في الإجرام المنظّم مقابل تمكينهم من مبالغ ماليّة في حدود 30 دينار عن كلّ عمليّة سرقة يقومون بها أو مقابل المهامّ الأخرى المناطة إليهم حسب تقسيم الأدوار (من عمليّات مراقبة وإيصال المسروق)، مضيفة أن العصابة تعمدت تغيير معطيات أجهزة الكترونيّة مسروقة وبيعها.
وقد تمّ الاحتفاظ بخمسة(5) أطفال لاستيفاء الأبحاث بعد مراجعة النّيابة العموميّة.
وذكرت وزارة الداخلية أنّه تمّ حجز 21 هاتفا جوّالا وحاسوبا محمولا ومفتاحا الكترونيا ولوحة رقميّة و07 "محمّلا الكترونيا" وساعة يدويّة ومبالغ ماليّة.



Publié le:2017-01-26 19:28:50

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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