تفكيك عصابة متكوّنة من 7 أشخاص تستغلّ القصّر في الاجرام المنظّم مقابل مبالغ ماليّة

وأوضحت في بلاغ لها اليوم الخميس، أن هذه العصابة تعتمد على استغلال القصّر في الإجرام المنظّم مقابل تمكينهم من مبالغ ماليّة في حدود 30 دينار عن كلّ عمليّة سرقة يقومون بها أو مقابل المهامّ الأخرى المناطة إليهم حسب تقسيم الأدوار (من عمليّات مراقبة وإيصال المسروق)، مضيفة أن العصابة تعمدت تغيير معطيات أجهزة الكترونيّة مسروقة وبيعها.
وقد تمّ الاحتفاظ بخمسة(5) أطفال لاستيفاء الأبحاث بعد مراجعة النّيابة العموميّة.
وذكرت وزارة الداخلية أنّه تمّ حجز 21 هاتفا جوّالا وحاسوبا محمولا ومفتاحا الكترونيا ولوحة رقميّة و07 "محمّلا الكترونيا" وساعة يدويّة ومبالغ ماليّة.
Publié le:2017-01-26 19:28:50
Par:sinbad (Qatar )
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