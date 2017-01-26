الهايكا توجّه لفت نظر إلى برنامج ''الحق معاك''

وأفادت الهايكا أنّ البرنامج المذكور تطرق في جزئه الأول إلى وضعية نزاع قضائي بين طالب وكلية الصيدلة بالمنستير وبالتوجه للكلية للاستفسار حول الملف المذكور قام فريق التصوير بالدخول إلى الكلية لإجراء مقابلة مع عميدها دون التحصل على ترخيص مسبق منه إضافة إلى الإصرار على فرض إجراء لقاء صحفي معه.
وقالت الهايكا أنّ فريق البرنامج توجّه لعميد كلية الصيدلة بعبارات مثل "العميد يصحح في راسو" و"العميد ضميرو يوبخ فيه" و"هل أن عميد كلية الصيدلة بالمنستير يعتبر نفسو مواطن صالح".
واعتبر الهايكا ان تلك العبارات تمس من شخص وكرامة عميد الكلية داعية إلى احترام كرامة الإنسان والأخلاقيات المهنية التزاما بمقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.
جدير بالذكر ان الهايكا اوقفت برنامجي " لاباس" و " لمن يجرؤ فقط" بسبب تجاوز اخلاقيات مهنة الصحافة.
Publié le:2017-01-26 19:15:27
Par:sinbad (Qatar )
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