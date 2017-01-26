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Médias

الهايكا توجّه لفت نظر إلى برنامج ''الحق معاك''

Jeudi 26 Janvier 2017
بــاب نــات - وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهايكا" في بلاغ نشرته اليوم الخميس 26 جانفي 2017 لفت نظر إلى عبد العزيز الصيد بصفته الممثل القانوني لقناة الحوار التونسي عن حلقة "الحق معاك" التي تمّ بثها يوم 20 أكتوبر 2016 .

وأفادت الهايكا أنّ البرنامج المذكور تطرق في جزئه الأول إلى وضعية نزاع قضائي بين طالب وكلية الصيدلة بالمنستير وبالتوجه للكلية للاستفسار حول الملف المذكور قام فريق التصوير بالدخول إلى الكلية لإجراء مقابلة مع عميدها دون التحصل على ترخيص مسبق منه إضافة إلى الإصرار على فرض إجراء لقاء صحفي معه.

وقالت الهايكا أنّ فريق البرنامج توجّه لعميد كلية الصيدلة بعبارات مثل "العميد يصحح في راسو" و"العميد ضميرو يوبخ فيه" و"هل أن عميد كلية الصيدلة بالمنستير يعتبر نفسو مواطن صالح".
واعتبر الهايكا ان تلك العبارات تمس من شخص وكرامة عميد الكلية داعية إلى احترام كرامة الإنسان والأخلاقيات المهنية التزاما بمقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.
جدير بالذكر ان الهايكا اوقفت برنامجي " لاباس" و " لمن يجرؤ فقط" بسبب تجاوز اخلاقيات مهنة الصحافة.



Publié le:2017-01-26 19:15:27

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1 de 1 commentaires pour l'article 137491

Jjjcc  (Jamaica)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 19h 28m |           
Msayba rabbi wte3bek fil 7iwar. bravo Nahda.



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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