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Justice

رئيس البرلمان يطلع على ملامح المبادرة الرامية إلى حلحلة أزمة المجلس الأعلى للقضاء

Jeudi 26 Janvier 2017
بــاب نــات - إلتقى إثنان من مطلقي المبادرة الرامية إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وهما عبد السلام قريصيعة، الرئيس الأولى للمحكمة الإدارية ورضوان الوارثي، رئيس المحكمة العقارية، أمس الأربعاء بمقر البرلمان، محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب وذلك "لإطلاعه على ملامح هذه المبادرة".

وجاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن القاضيين، أنه تم بالمناسبة "التأكيد على ضرورة إسناد المبادرة من جميع الأطراف، حتى يكتب لها النجاح، من أجل إرساء المجلس الأعلى للقضاء في أقرب الآجال".
وقال الوارثي في تصريح هاتفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "إن رئيس البرلمان عبر عن مساندته وتشجيعه لهذه المبادرة ولكل المساعي الرامية إلى الخروج من الأزمة الراهنة".
وقد جرى اللقاء بحضور النائب صلاح البرقاوي، مساعد رئيس مجلس النواب، المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والسلطة القضائية.
يذكر أن ثلاثة أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء وهم عبد السلام قريصيعة، الرئيس الأولى للمحكمة الإدارية ورضوان الوارثي، رئيس المحكمة العقارية ونورالدين الزوالي، وكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، كانوا أعلنوا يوم 19 جانفي 2017، عن مبادرة توجهوا بها إلى جميع الأطراف المعنية، تتمثل بالخصوص في فتح باب للحوار والتباحث من أجل تجاوز الإشكالات التي تحول دون إرساء المجلس.
وقد شرع أصحاب المبادرة في "عقد لقاءات منذ 20 جانفي الجاري، وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية، دون استثناء"، وفق بيان سابق أعربوا فيه عن أملهم في "عقد لقاءات أخرى مع من لم يتسن اللقاء بهم".



Publié le:2017-01-26 19:08:23

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  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
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Finale
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