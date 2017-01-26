السلطات الجهوية ببنزرت تفعل اجراءات انجاز عدد من المشاريع الكبرى بالجهة لسنتي 2017 و2018

Jeudi 26 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-26 20:03:42

- تناولت جلسة عمل انعقدت اليوم الخميس بمقر ولاية بنزرت، مسألة متابعة تنفيذ كافة الاجراءات (الادارية والفنية والعقارية والمالية) المتعلقة بالمشاريع العمومية الكبرى بولاية بنزرت المبرمجة للانجاز خلال سنتي 2017 و2018، والمقدر قيمتها المالية ب1354 م د.وتتمثل هذه المشاريع في الوصلة الثابتة (بكلفة 600 م د) وتطهير بحيرة بنزرت الكبرى (بكلفة220 م د) ومد الجهة بالغاز الطبيعي (83 م د) و مشاريع توفير الماء الصالح للشرب (420 م د) وتوسعة الجهة الشمالية للميناء التجاري ببنزرت (13 م د) وحماية منطقة رفراف من الانجراف (18 م د) وتم التشديد خلال الجلسة،التى حضرها والي الجهة ومختلف الاطراف القائمة على المشاريع، على "اهمية التنسيق الجماعي بين كل المتدخلين العموميين والتقليص من الاجراءات الادارية والبيروقراطية المعطلة لتنفيذ اي عنصر من المشاريع المدروسة، الى جانب دعوة كل الهياكل للالتزام بالمواعيد التنفيذية المعلنة من قبلهم احتراما للمواطنين وتدعيما لهيبة الدولة في هذا المجال".وبخصوص مشروع الوصلة الثابتة الذي ينتظر ان تنطلق اشغاله بين نهاية السنة الجارية ومنتصف السنة المقبلة 2018، أبرز الحضور انه "مع قرب اعلان البنك الافريقي للتنمية عن تمويله رسميا لبقية تكلفة المشروع مع البنك الاوروبي للاستثمار (الذي تكفل بجزء اول من التمويل)، تجري عمليات التصفيات العقارية للمسلك، الى جانب الانطلاق في ملف انجاز الطريق الحزامية الرابط بين نهاية الوصلة من جهة بنزرت الجنوبية ومدينة بنزرت من الجهة البحرية"، وتم في هذا الصدد التأكيد على "اعداد ملفات التعويضات الخاصة بالوضعيات الاجتماعية من حيث ايجاد الاراضي البديلة واعداد قوائم المنتفعين والانتباه لموضوع الشبكات العمومية المتداخلة".وفيما يتعلق بمشروع تطهير بحيرة بنزرت الكبرى، أشار الحضور الى انه في انتظار حل اشكال الاطار التعاقدي مع الممول "تم تركيز وحدة التصرف التي ستتولى الاشراف على المشروع والاعلان عن طلب العروض الخاص بتأهيل محطات التطهير بكل من ماطر و منزل بورقيبة وبنزرت، في انتظار اعلان طلب العروض الخاص بكل من عنصر مد شبكات التطهير ب9 مناطق ريفية وبالمساعدة الفنية"، كما اتفقوا على "تنظيم يوم جهوي للنظر في المقترحات الواجبة لتثمين المشروع في اطار مندمج وموسع بالجهة".وبخصوص مشروع مد الجهة بالغاز الطبيعي، ذكر المشاركون في الجلسة ان "اشغال قسطه الاول الممتد على مسافة 10 كلم والرابط بين حدود الولاية في اتجاه منطقة المبطوح بمعتمدية اوتيك، ستنطلق في غرة فيفري المقبل بالتوازي مع العمل الميداني المتعلق ببقية الاقساط الاخرى والتى من بينها العقارية والفنية، وفق الرزنامة المتفق بشأنها سلفا".وفيما يخص مشاريع توفير الماء الصالح للشرب بالولاية والمنجزة عن طريق مصالح التنمية الفلاحية او الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، تمت الاشارة الى تقدم انجازها وفق الرزنامة المضبوطة، على غرار مشروع محاور سجنان، الذي ينتظر ان يكون وظيفيا خلال افريل المقبل، وقرب استكمال سد الحركة، وتحويل مياه سدي المالح والقمقوم، وايضا تقدم انجاز منظومة تدعيم المنطقة الجنوبية بالماء الصالح للشرب (95 بالمائة) ومشروع هارون بمنزل بورقيبة (60 بالمائة) ".وبخصوص مشروع توسعة الجهة الشمالية للميناء التجاري ببنزرت على مساحة 7ر3 هك، والاشغال المبرمجة الداخلية، تم التشديد على اهمية الالتزام بموعد افريل المقبل، الذي تم الاتفاق بشانه، بالتوازي مع بقية الدراسات الاخرى المبرمجة في بقية عناصر الميناء من جهتي منزل بورقيبة وجرزونة.من جهته، أفاد والي بنزرت بشأن مشروع حماية شاطئ رفراف من الانجراف انه "تم اعطاء الاذن بانطلاق الاشغال عقب تسوية نقطة خلافية بين المصالح الادارية وبالتالي حلحلة مشروع معطل اضافي بالجهة".