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Régions

انطلاق أشغال انجاز المحطة الاستشفائية للمداواة بالمياه المعدنية بمنطقة سيدي أحمد زروق بقفصة

Jeudi 26 Janvier 2017
بــاب نــات - انطلقت الأسبوع الماضي أشغال انجاز المحطة الاستشفائية للمداواة بالمياه المعدنية بمنطقة سيدي أحمد زروق بولاية قفصة وذلك بعد ان صادقت لجنة الاستشفاء بالمياه والمياه العذبة التابعة للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه على الملف الفني للمشروع.

ويمتد هذا المشروع، وفق بلاغ صادر الخميس عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، على مساحة تفوق 41 ألف متر مربع ويتكون من محطة استشفائية عصرية بطاقة استيعاب يومية ب 150 حريف أي بمعدل 600 عملية علاج يومية وفضاءات للاستقبال والمعالجة الطبية ومساحات للمعالجة بالمياه الحارة ووحدة مداواة بالمياه المعدنية ومسبح مغطى وفضاءات دلك وفضاءات استراحة وقاعة رياضة بالإضافة إلى اقامات على مساحة 3500 متر مربع بطاقة استيعاب ب200 سرير.

وستستقطب المحطة، إضافة الى المرضى، الباحثين عن الاستجمام والرفاه كما ستحتضن تربصات الرياضيين في مختلف الاختصاصات.
وتتميز مياهها الكبريتية الحارة بنجاعتها في مداواة الاعتلالات العضلية والعظمية والجهاز التنفسي والامراض الجلدية والحساسية والربو.
وتقدر التكلفة الجملية للمشروع بحوالي 10 مليون دينار ومن المنتظر ان يوفر ما يفوق 150 موطن شغل مباشر وحوالي 600 موطن غير مباشر.
ويعتبر إنجاز هذه المحطة بداية تحول فعلية في اتجاه تعصير أساليب الاستشفاء بالمياه المعدنية في قفصة والتي يعود تاريخها الى أكثر من 2000 سنة.

كما سيمكن هذا المشروع من جعل ولاية قفصة وجهة للسياحة الاستشفائية بالمياه المعدنية مستفيدة في ذلك من موقعها الجغرافي المتميز كمنطقة حدودية ونقطة عبور ستمكن من استقطاب الوافدين من الدول المجاورة.
وأشار البلاغ الى انه تكريسا لمبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات، برمج الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه اسناد منحة استثمار مقدرة ب 25 بالمائة من كلفة المشروع للشركة المستثمرة في إطار خطة تدعيم الاستثمار بمناطق التنمية الجهوية حتى يتسنى للباعث انجاز الاشغال في أحسن الظروف وأقرب الآجال.

Publié le:2017-01-26 18:51:10

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
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Finale
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