رئيس الجمهورية يستقبل عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-26 18:48:06

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس بقصر قرطاج، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، لطفي الشاذلي، مرفوقا برافع بن عاشور رئيس وحدة البحوث بالكلية، والأستاذة منى كريم الدريدي، بمناسبة الملتقى الدولي الذي تنظمه الكلية حول "الدستور التونسي لـ 27 جانفي 2014، ثلاث سنوات من الممارسة الدستورية، وفق ما جاء في بلاغ لدائرة الاعلام والتواصل برئاسة الجمهورية.وأفاد لطفي الشاذلي، بحسب البلاغ، أن رئيس الجمهورية أكّد على أنّه الضامن لاحترام الدستور، وشدّد على ضرورة الإسراع بتركيز المؤسسات الدستورية وضمان حسن سير المؤسسات المحدثة.وقدّم الوفد لرئيس الدولة نسخة من "معجم المصطلحات الواردة في الدستور التونسي" الذي أشرف على تأليفه رافع ابن عاشور وساهم فيه ثلّة من الباحثين وأساتذة القانون.